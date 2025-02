A tutta birra, ma analcolica: Corona Cero (Ab InBev) sponsor delle Olimpiadi fino al 2032

A tutta birra, ma analcolica, per accompagnare uno degli eventi internazionali più importanti, e quello maggiormente ambito a livello sportivo: i Giochi Olimpici. Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato, infatti, che Ab InBev, società leader mondiale della birra, estenderà la sua partnership olimpica internazionale (“top partnership”) fino al 2032. Con la birra analcolica, Corona Cero, sempre protagonista. L’accordo include anche i diritti di marketing per il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) e per i Giochi Paralimpici attraverso la collaborazione a lungo termine tra Cio e Ipc. Il Cio e Ab InBev avevano inizialmente annunciato la loro “top partnership” mondiale nel gennaio 2024 con un accordo fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Ora, le parti estenderanno la collaborazione per un ulteriore ciclo olimpico, comprendendo sia i Giochi Olimpici Invernali delle Alpi francesi 2030 sia i Giochi Olimpici di Brisbane 2032.

Il colosso belga Ab Inbev possiede nel proprio portfolio diversificato oltre 500 brand con marchi globali come Bud, Corona e Stella Artois e tanti altri multi-Paese ben noti agli appassionati come Leffe, Beck’s e Hoegaarden, senza dimenticare i marchi locali.

In occasione dello Olimpiadi di Parigi arrivò una svolta a suo modo storica perché, per la prima volta, la birra analcolica divenne sponsor del palcoscenico più prestigioso, quello olimpico. Come è noto le bevande no alcol stanno conquistando uno spazio sempre maggiore e la birra è tra le preferite dai consumatori per le sue caratteristiche di facile bevibilità e di “socializzazione”. E, come ai recenti giochi di Parigi, sarà, quindi, la birra analcolica Corona Cero a continuare ad essere la birra sponsor globale dei Giochi Olimpici (anche per Milano - Cortina 2026, ndr).

Soddisfatto il presidente del Cio, Thomas Bach: “siamo felici che, dopo il successo di Parigi 2024, stiamo estendendo questa collaborazione e il lavoro congiunto con Ab InBev fino a Brisbane 2032”. Il ceo Ab InBev Michel Doukeris, ha affermato come “i Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno dimostrato l’importanza globale e la portata dell’evento, confermando ciò che già sapevamo: birra e sport sono migliori insieme. Siamo lieti di estendere la nostra partnership con il Comitato Olimpico Internazionale fino al 2032 e prevediamo di continuare a puntare sulla birra per coinvolgere positivamente i fan dello sport, contribuendo a creare un futuro con più cheers”.

Durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, evidenza una nota, Corona Cero ha raggiunto i fan olimpici in età legale per il consumo di alcol in tutto il mondo con messaggi di connessione, moderazione e celebrazione. Insieme al Cio, Ab InBev ha sottolineato un impegno condiviso per il consumo responsabile.

Negli Stati Uniti, Ab InBev supporterà i Giochi Olimpici e Paralimpici fino a Brisbane 2032 con Michelob Ultra, una superior light beer che celebra uno stile di vita attivo. Corona Cero, come è stato comunicato, ha registrato una crescita a tre cifre nel terzo trimestre 2024. L’ennesima dimostrazione di come il no alcol sia sempre più una realtà importante nelle scelte quotidiane dei consumatori.

