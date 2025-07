L’estate è appena cominciata, ma si delineano i palinsesti 2025/2026: ecco lo spazio al wine & food

In pieno mood estivo - tra mare, vacanze, o, per chi non è ancora partito, aperitivi e svago all’aria aperta dopo una giornata di lavoro - c’è poco tempo e poca voglia di mettersi davanti alla televisione. Ma le emittenti stanno già lavorando sui palinsesti dell’autunno, e anche nella stagione televisiva 2025/2026 l’enogastronomia occuperà, come sempre, uno spazio importante sulle reti nazionali, da Rai a Mediaset, da La7 a Sky. Confermati i programmi più amati, da “Linea Verde”, la storica trasmissione di Rai1 che, da oltre 40 anni, accompagna la domenica mattina degli italiani, al cooking show “É sempre Mezzogiorno!”, con l’amatissima Antonella Clerici, passando per “Il Provinciale” con Federico Quaranta (Rai3) e “Melaverde” su Rete 4, e naturalmente il collaudato “MasterChef Italia” su Sky. Del resto guardare in tv programmi di cibo, cucina, territori e agricoltura è uno dei passatempi preferiti degli italiani, una passione in crescita che spesso coinvolge e diverte tutta la famiglia.

La storica trasmissione di Rai1 “Linea Verde” riparte domenica 21 settembre (ore 12.20) con una squadra a tre voci: Peppone Calabrese, Fabio Gallo (al debutto nella trasmissione) e Margherita Granbassi, confermata nel ruolo di esploratrice dei percorsi più impervi del nostro Paese. Un appuntamento che, da oltre 40 anni, ogni domenica racconta i territori, l’agricoltura e le eccellenze enogastronomiche dell’Italia, colonne portanti della nostra economia. La “sorella minore” della trasmissione, “Linea Verde Italia”, che riporta il cambiamento del Paese attraverso le storie di chi lo abita, sarà su Rai1 sabato 13 settembre (ore 12.30): alla guida, per il terzo anno consecutivo, Monica Caradonna, mentre fa il suo debutto stagionale Tinto (Nicola Prudente). Ma nella grande famiglia di “Linea Verde” ci sono anche “Linea Verde Start” con Federico Quaranta (dall’11 ottobre alle 12 su Rai1), “Linea Verde Bike” con Federico Quaranta e Giulia Capocchi (dall’8 novembre alle 12 su Rai1), “Linea Bianca”, sul mondo delle montagne italiane, con Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani, in onda il sabato da dicembre su Rai1, e “Linea Blu” condotto da Donatella Bianchi e Livio Beshir, in onda prossimamente su Rai1 di sabato, dedicato al mondo del mare e della pesca. Torna l’8 settembre (ore 11.55) anche una delle trasmissioni più amate della tv italiana, “É sempre Mezzogiorno!” (dal lunedì al venerdì su Rai1) con Antonella Clerici, ricca trasmissione contenitore (in onda dal 2020 come “erede” de “La prova del cuoco”), in cui la cucina diventa una scusa per parlare di tutto, tra ricette, ospiti e intrattenimento. Si rinnova anche l’appuntamento con “Il Provinciale” (su Rai3) con Federico Quaranta, che si addentrerà nei luoghi più autentici della provincia italiana: in ogni episodio peculiarità culturali, territoriali, geografiche e morfologiche di ogni luogo visitato. Confermato su Rai3 “Indovina chi viene a cena”, programma di inchiesta condotto da Sabrina Giannini: la giornalista e la sua squadra esplorano temi ambientali, rapporto tra uomo e animali e sfide dei modelli alimentari sostenibili. Si conferma “Tg2 Eat Parade”, tra i capisaldi delle rubriche dei Tg in cui si parla anche di agricoltura ed enogastronomia. Anche la storica trasmissione “Geo”, condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, su Rai3, che dedica da sempre ampio spazio al tema del cibo e dell’ambiente, tornerà l’8 settembre.

Passando a Mediaset, ancora in attesa di conferma ufficiale i più noti programmi di enogastronomia: a partire da “Melaverde”, che racconta storie legate al mondo agricolo, alla natura, alle tradizioni culinarie e all’artigianato: condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, va in onda la domenica su Canale 5, preceduto da “Le Storie di Melaverde”. E chissà se andrà in onda anche la prossima stagione la rubrica di cucina “Cotto e Mangiato”, condotto da Tessa Gelisio, all’interno di Studio Aperto su Italia 1. In autunno dovrebbe tornare anche la rubrica “Gusto di Vino” del Tg5, con il caporedattore Gioacchino Bonsignore, curatore anche della rubrica “Gusto”.

Non ci sono ancora conferme per la trasmissione “In Cucina con Sonia”, un viaggio tra i fornelli dove Sonia Peronaci, su LA7d, cucina tutti i giorni insieme ad un professionista del food per scoprire le sue migliori ricette, i cavalli di battaglia o semplicemente i piatti del cuore. Nei palinsesti dell’autunno non mancherà “MasterChef Italia”, amatissimo contest che torna su Sky a dicembre nella sua edizione n. 15. Ancora nessuna conferma sulla data di inizio ufficiale (mentre i casting sono già aperti) e sui giudici, ma i rumors danno per confermati i tre amatissimi protagonisti delle ultime edizioni: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Non ci sono ancora conferme sugli altri programmi di punta targati Sky, che al wine & food dedica da sempre ampio spazio: da “Cucine da incubo”, con Antonino Cannavacciuolo nei panni di “salvatore” di alcuni dei ristoranti peggiori d’Italia, a “4 Ristoranti”, con Alessandro Borghese, che intraprende un viaggio nelle cucine di locali di varie zone d’Italia stabilendo, a fine pasto, quale ha avuto la meglio sui concorrenti. Borghese è anche il conduttore di “Celebrity Chef” su Tv8, la trasmissione che vede due celebrities, nell’inedito ruolo di chef, sfidarsi ai fornelli per conquistare la puntata. Non ci sono al momento annunci ufficiali sull’edizione n. 5, tuttavia, il programma ha riscosso un buon successo, quindi è possibile che venga rinnovato per un’altra stagione.

Dopo 12 edizioni, infine, cambio alla conduzione di “Bake Off Italia”, il programma di pasticceria più popolare di Real Time: Benedetta Parodi se ne va ed arriva la comica e attrice Brenda Lodigiani. Al suo fianco resteranno Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, insieme al super-ospite fisso della prova tecnica, il Maestro Iginio Massari.

