A Vinitaly anche tanto sport: tutti i brindisi degli atleti ed ex campioni, dallo sci al calcio

Non esiste vittoria sportiva che non si celebri con un brindisi e anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la cui cerimonia di chiusura si terrà proprio a Verona - con la città scaligera che ospiterà anche la giornata inaugurale dei Giochi Paralimpici - tanti sono stati gli sportivi che hanno animato in questi giorni la fiera del Vinitaly, edizione n. 57. E si è partiti proprio dagli sciatori e dallo sci, disciplina invernale per eccellenza, con Alberto Tomba che, da bolognese, ha partecipato all’inaugurazione il 6 aprile del padiglione dell’Emilia-Romagna, brindando con Lambrusco e Vini di Romagna, e Deborah Compagnoni - ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 - che invece ha tagliato il nastro di “Vinitaly and the City” brindando con il Teàtrico Castello di Meleto 1256. Stappati Franciacorta e Oltrepò Pavese - e tanti altri vini-simbolo, dalla Lugana alla Valtellina - anche al padiglione della Lombardia, che a sua volta ha brindato all’avvicinarsi dell’importante evento olimpionico. Si è confermato invece appuntamento fisso del Vinitaly quello dell’apertura della prima bottiglia ufficiale del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women allo stand di Astoria Wines, l’azienda trevigiana che è partner ufficiale della manifestazione già dal 2012 e che, anche quest’anno, accompagnerà i ciclisti sulle strade della Penisola. Presenti Paolo e Filippo Polegato, presidente e ad dell’azienda, assieme al direttore del Giro d’Italia e ciclismo Rcs Mauro Vegni, la responsabile del Giro Women Giusy Virelli, il presidente del Veneto Luca Zaia e i campioni del ciclismo veronese Elia Viviani e Massimo Strazzer. Il Consorzio Asti Docg ha brindato agli imminenti Internazionali Bnl d’Italia di tennis, di cui è official sparkling wine per il quarto anno consecutivo, con la fiera che ha accolto poi la squadra di pallavolo maschile del Verona Volley, l’atleta paralimpica Elena Fantato e la “divina” Federica Pellegrini, oro olimpico nei 200 metri stile libero di nuoto (eletta anche personaggio dell’anno dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino nel 2021), che ha partecipato all’evento del Ristorante d’autore “Celebrating sport” by Infront, insieme alla regina del salto in alto, Sara Simeoni, primatista mondiale nel 1978, con un record di 2,01 metri. Poi tanto calcio: dai giocatori dell’Hellas Verona Casper Tengstedt, Darko Lazović, Ondrej Duda, Davide Faraoni e Pawel Dawidowicz agli ex calciatori Vincent Candela, Sebastian Frey, Amauri (produttori di vino tramite “Wine of The Champions”), il Pallone d’oro Ronaldinho, il portiere Stefano Sorrentino e l’ex Lazio Thomas Hitzlsperger. Non poteva mancare il Mister: Fabio Capello, ex ct della Nazionale inglese ed ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, che ha brindato con Camilla e Marcello Lunelli bevendo le bollicine di Ferrari Trento, tra le più prestigiose griffe del vino made in Italy. Vinitaly ha anche accolto l’8 aprile il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che ha ricevuto in dono dall’Hellas Verona la propria maglietta personale, e che ha incontrato il sindaco di Verona Damiano Tommasi (a sua volta ex calciatore e campione d’Italia con la Roma nel 2001 allenato proprio da Capello), il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo (anche per lui una maglia dell’Hellas con scritto Vinitaly 25), e l’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari. A Vinitaly si è celebrato anche il quarantesimo anniversario dello storico scudetto dell’Hellas Verona del 1984/85, in un evento in cui erano presenti Pierino Fanna, Luigi Sacchetti, Domenico Volpati e Hans Peter Briegel; durante la tre giorni hanno visitato la fiera anche Flavio Roda, presidente Fisi, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A di calcio, Cordiano Dagnoni, presidente Federazione Ciclismo Italiana, Simona Gioé, Cfo Hellas Verona e Italo Zanzi, presidente dell’Hellas Verona.

