Acqua alta, Coronavirus: Venezia non ci sta. E i ristoratori offrono un aperitivo a San Marco

L’immagine di una Piazza San Marco deserta è tanto surreale, come del resto quella del Duomo di Milano, che restare immobili ad osservarla è impossibile. E come a Milano, di fronte al Coronavirus e alle restrizioni che l’emergenza porta con sé, anche Venezia non ci sta, e mentre si diffonde il motto #litalianonsiferma, anche nella città più famosa al mondo che già ha dovuto fare i conti con l’acqua più alta della sua storia e persino rinunciare al Carnevale, l’invito a ripartire arriva dal mondo della ristorazione. “Piazza San Marco siete voi, l’aperitivo lo offriamo noi” è l’invito ai veneziani e ai turisti di tutto il mondo, lanciato dai più celebri ristoranti, uniti nell’Associazione Piazza San Marco e dai Gran Caffè Storici della piazza simbolo della Laguna, e d’Italia, con il Comune di Venezia, a ritornare a passeggiare lungo le Procuratie Nuove e Vecchie e in tutta l’Area Marciana, per un drink, anzi due, perché il secondo giro lo offrono gli stessi ristoratori. Dal Gran Caffè Florian al Gran Caffè Quadri, per tutto marzo, proprietari e staff sono pronti a brindare insieme ai ritrovati clienti alla ripartenza di Venezia. Ed è solo l’inizio.

Copyright © 2000/2020