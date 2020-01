Ad ogni gol il suo brindisi: nel matrimonio vino e calcio, ecco la coppia Napoli-Bottega

Se la Juventus brinda con il Trentodoc di Ferrari, il Milan con il Franciacorta de La Montina, l'Inter e la Roma con il Prosecco Doc di Santero, quando si parla di “bollicine” ufficiali delle squadre di calcio più amate d'Italia, ora anche il Napoli ha il suo spumante dedicato. Ed anche in questo caso è Prosecco Doc, realizzato per la squadra partenopea di Aurelio de Laurentis da Bottega, la cantina trevigiana di Sandro Bottega, che è uno dei marchi italiani più conosciuti nel mondo. Un vino racchiuso in una bottiglia azzurra, ovviamente, come i colori sociali della squadra, dedicata a tutti gli appassionati di vino e calcio e, prima di tutto, ovviamente, ai tifosi napoletani, per brindare alle future vittorie di Insigne e compagni.

