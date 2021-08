Addio cartoline, il ricordo della vacanza italiana da spedire è il “food selfie”

Una volta erano le cartoline a “immortalare” il ricordo di una vacanza con la foto del mare o di un paesaggio da mandare ai propri cari con una dedica sul retro. Adesso i tempi sono cambiati e le cartoline, pur resistendo, sono quasi un oggetto “vintage” scavalcato dalla immediatezza e dagli “effetti speciali” del food selfie. Una moda estiva ormai duratura con quasi un italiano su cinque (19%) che ha postato sui social fotografie dei piatti consumati al ristorante o preparati in cucina durante le ferie estive. Un trend che emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè in occasione del rientro a casa dalle vacanze di oltre due italiani su tre (67%).

C’era da immaginarselo che dopo il lungo periodo di lockdown ben oltre la metà degli italiani (65%) in ferie abbia scelto di mangiare principalmente fuori casa in ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi, pub o fast food mentre con quasi sei italiani su dieci (59%) che ha visitato frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori, portandosi a casa un pezzo di storia della tradizione italiana a tavola. Complice anche la rinnovata passione tra e per i fornelli, il food selfie ha preso il largo in tutta la Penisola.

“L’autoscatto alimentare - sottolinea la Coldiretti - è una passione che contagia in vacanza spesso il 13% e regolarmente il 6% dei turisti. Una testimonianza del valore della cultura del cibo che si è affermata come momento di socializzazione sul web nel momento delle vacanze”. E che diventa una “sfida del gusto” a colpi di scatti dell’ultima prelibatezza realizzata o del piatto curioso ordinato che popolano la Rete diventando oggetto di animate conversazioni tra parenti e amici. Le vacanze in Italia sono un divertimento per chi va a caccia di scoperte enogastronomiche. Il Belpaese è leader con 316 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg; 5266 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 80.000 operatori e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna Amica.

“Non a caso il cibo rappresenta quest’anno per quasi il 22% degli italiani - conclude la Coldiretti - la principale motivazione di scelta del luogo di villeggiatura, mentre per un altro 56% costituisce uno dei criteri su cui basare la propria preferenza. Solo un 4% dichiara di non prenderlo per niente in esame. La tavola è diventata la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con un terzo della spesa”.

