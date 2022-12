Affiche pubblicitarie d’autore di vino firmate Luca Zamoc e Valentina Casali per solidarietà

Per promuovere la solidarietà, il vino lancia tanti progetti, mettendo insieme la passione per il suo mondo con la voglia di fare del bene e aiutare il prossimo. Affiche pubblicitarie d’autore di vino a tiratura limitata e numerata, ispirate allo stile del moderno cartellonismo pubblicitario del primo Novecento di maestri come Leonetto Cappiello, Marcello Dudovich, Adolfo Hohenstein, Leopoldo Metlicovitz e Fortunato Depero, è l’idea per amanti del genere e collezionisti dell’azienda di spumanti bio Cossignani L.E. Tempo.

Firmati dall’artista Luca Zamoc e dalla type designer Valentina Casali con la direzione artistica di Andrea Castelletti, i manifesti pubblicitari a tema enoico con protagonisti i Metodo Classico Blanc de Blancs a base Pecorino e il Rosé a base Sangiovese, immaginati a partire dall’etichetta con il serpente che avvolge l’uovo cosmico, sostengono con parte del loro ricavato i progetti della Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini di Milano con la campagna “AgatoDemoni”, ispirata ad Agathos Daimon, mitologico demone buono, fautore di perpetua abbondanza per campi di grano e vigneti, ma pure portatore di fortuna commerciale nelle botteghe in cui veniva molto spesso rappresentato.

