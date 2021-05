Agricoltura 4.0: patto tra Confagricoltura e Amazon per lo sviluppo tecnologico delle imprese

Supportare le aziende agricole e agroalimentari italiane attraverso un programma di formazione gratuita per approfondire l’impatto positivo delle tecnologie digitali nel settore primario, dove l’Agricoltura 4.0 è cresciuta del 20% nel 2020 sul 2019 (fonte: Osservatorio Smart Agrifood School of Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio Rise dell’Università di Brescia): è l’obiettivo dell’accordo tra Confagricoltura ed il colosso digitale Amazon, che prevede l’ingresso della principale organizzazione datoriale degli agricoltori in Italia nel programma “Accelera con Amazon”, il percorso di formazione gratuito avviato nel novembre 2020 per sostenere la digitalizzazione di oltre 10.000 startup e piccole e medie imprese italiane e realizzato in collaborazione con l’Ice, il Politecnico di Milano, Confapi e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane.

A partire dalla fine di maggio Confagricoltura terrà quattro webinar dal titolo “Agri-Digital, l’innovazione del digitale a supporto del Business” per aiutare le imprese ad innovarsi attraverso processi di trasformazione e implementazione delle strategie manageriali e commerciali.

Tra i temi che verranno discussi, i nuovi approcci al consumo e/o acquisto di prodotti alimentari, lo sviluppo dell’e-commerce di prodotti alimentari in Italia e all’estero, marketing 4.0 e sostenibilità. I webinar sono gratuiti e aperti a tutti.

Nel mese di ottobre Amazon, in collaborazione con Confagricoltura, dedicherà un bootcamp, ovvero un corso intensivo digitale gratuito, progettato dal Politecnico di Milano, a 100 piccole e medie imprese e startup.

Il corso include un percorso su misura per sviluppare le competenze digitali per vendere online. I partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale. Il corso includerà due ore di lezione in videoconferenza al giorno con docenti esperti e un forum a disposizione delle aziende per interagire tra loro e con i relatori. Amazon fornirà inoltre contenuti educativi su come avviare la propria attività su Amazon.it e su come aderire al negozio online Made in Italy, pensato per quelle aziende che producono o vendono prodotti Made in Italy.

“Siamo stati i primi a chiedere e sostenere Agricoltura 4.0 proprio perché grazie all’innovazione, le aziende agricole possono essere protagoniste della svolta sostenibile e competitiva richiesta dal mercato- spiega Francesco Postorino, dg Confagricoltura - l’accordo con Amazon è una grande opportunità per le imprese agricole che si vogliono avvicinare al mercato digitale, perché permetterà di mettere a disposizione, attraverso il nostro ente di formazione Enapra, corsi di formazioni specifici per le Pmi del mondo agricolo e agroalimentare. Confagricoltura crede nello sviluppo tecnologico e digitale dell’agricoltura e Amazon è il player mondiale di riferimento, fornendo canali di vendita internazionali e contribuendo alla diffusione e valorizzazione del Made in Italy”.

“Il supporto alle imprese è al centro di tutto ciò che facciamo - sottolinea Xavier Flamand, Direttore Seller Services Amazon in Europa - nel 2019 Amazon ha investito oltre 2,2 miliardi di euro in logistica, strumenti, servizi, programmi e persone per aiutarle a raggiungere il loro pieno potenziale, e nel 2020 quasi il 60% delle vendite del nostro negozio sono state realizzate dai nostri partner di vendita”.

“L’integrazione dei processi tecnologici e digitali nel settore dell’agricoltura del nostro Paese, che ha un peso del 15% sul Pil italiano, è ancora in una prima fase di sviluppo - commenta Ilaria Zanelotti, Marketplace Director Amazon Italia - i webinar e il bootcamp in programma consentiranno alle Pmi di approfondire l’impatto delle tecnologie sul mondo dell’agribusiness, comprendere i passi necessari per digitalizzare processi e cultura aziendale, verificare concretamente lo stato di salute digitale della propria impresa e conoscere gli step operativi per avviare un progetto di e-commerce per la commercializzazione verso altre aziende e verso i clienti finali”.

