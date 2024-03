Agroalimentare, al via i bandi per i Consorzi di tutela: risorse fino a 25 milioni di euro

C’è un plafond di 25 milioni di euro pronto per essere utilizzato dai Consorzi di tutela del settore agroalimentare, per progetti volti al rilancio delle filiere di qualità in Italia e all’estero: sono state presentate, oggi, dal Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, le modalità attuative del cosiddetto “Decreto Ministeriale Promozione” del 5 settembre 2023, relativo al “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”. Un intervento nato da una richiesta specifica di Origin Italia, associazione che riunisce 78 Consorzi di tutela del nostro Paese, con l’obiettivo di ridare slancio all’attività di promozione dei Consorzi di tutela dei prodotti italiani a Indicazione Geografica, ovvero Dop e Igp. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il prossimo 15 maggio.

“Raccogliamo oggi il risultato dell’azione di Origin Italia - commenta il presidente Origin Italia, Cesare Baldrighi - che nel post Covid aveva richiesto al Ministero misure speciali per sostenere il rilancio dei Consorzi di Tutela, sollecitando su questo il Ministro di allora Stefano Patuanelli e di seguito l’attuale Ministro Francesco Lollobrigida, che ringraziamo per il loro impegno. Con il decreto oggi possiamo dire di avere fortemente contribuito a rafforzare il ruolo dei Consorzi di Tutela, sia quelli più grandi sia quelli in fase di start-up, in quanto questa misura è concepita per sviluppare nuovi mercati, ma anche per consolidare la crescita delle nuove Indicazioni Geografiche che non hanno ancor iniziato il loro percorso di espansione”.

Il provvedimento, che comprende risorse pari a 25 milioni di euro, è destinato al finanziamento di attività di promozione nazionale e internazionale delle Denominazioni di Origine Protetta e delle Indicazioni Geografiche Protette. I principali obiettivi sono quello di sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti Dop e Igp, sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità di questi prodotti, oltre a sostenere azioni per loro sviluppo e incrementare la rappresentatività dei Consorzi di tutela. Potranno beneficiare delle risorse i singoli Consorzi di tutela o le AssociazioniTemporanee tra più Consorzi. Tra le attività ammesse al contributo, vi saranno campagne di informazione, comunicazione e pubblicità, la partecipazione a fiere, l’attività di divulgazione e formazione per operatori della distribuzione e della ristorazione. Saranno anche finanziabili anche i costi di sviluppo volti alla modifica dei disciplinari di produzione che determinino miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità.

C’è tempo, da oggi al 15 maggio, per presentare le domande di contributo: Origin Italia organizzerà il 21 marzo una riunione di approfondimento riservata ai soci per analizzare i contenuti della misura; inoltre, nei prossimi mesi, l’associazione fornirà la propria consulenza per la stesura dei progetti da presentare.

