Airbnb punta sull’enoturismo e lancia un concorso per vivere le Colline del Prosecco Docg Unesco

Una “vacanza da re”, o per meglio dire da conti: è l’ultima novità che Airbnb propone con un contest che consentirà a quattro fortunati turisti di vivere un’esperienza da favola nel sito Patrimonio Unesco delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, alloggiando nell’Alcova del Conte a Castelbrando. Una dimora estiva particolare in un castello di duemila anni, ma non solo, perché, tra le esperienze offerte, non mancano certo quelle legate al mondo del vino: da una masterclass e degustazione a Villa Sandi, una delle realtà più importanti del territorio, alla possibilità di partecipare alla vendemmia in una delle sue tenute, ma anche uscite a cavallo o in bicicletta alla scoperta del territorio delle Colline vitate dove nascono le bollicine venete. Un concorso, che “è parte del più ampio impegno di Airbnb per promuovere la dispersione del turismo e le aree rurali e il patrimonio culturale” fa sapere la società. Che, a WineNews, spiega come questa proposta è “una tantum”. Ma chissà che non possa diventare un format per raccontare bellezza, storia e cultura del Belpaese attraverso il vino e il cibo italiani ed i loro territori, con la piattaforma di prenotazioni leader mondiale che guarda con sempre maggior interesse al turismo enogastronomico.

Castelbrando, come il nome suggerisce, è un castello la cui presenza è documentata sin da tempi antichi (fu rifugio delle truppe romane e testimone del passaggio dei barbari), ma prende il suo nome da una nobile famiglia veneta che lo abitava, i Brandolini, che lo custodirono, per ben 500 anni, a partire dal Quattrocento. Diventata, poi, proprietà dei Salesiani, venne acquistato nel 1998 dalla famiglia Colomban, che l’ha ristrutturato e reso un’attività di accoglienza a tutti gli effetti. Nel presente, la struttura vanta ogni comfort moderno desiderabile ed offre la possibilità di soggiorni a 4 stelle. Gli ospiti avranno la possibilità di godersi anche una cena privata, preparata appositamente per loro, che potranno degustare nei saloni privati del conte e l’accesso alla Princess Spa ricavata dove un tempo sorgevano le antiche terme romane. A completare l’esperienza, c’è Villa Sandi, un capolavoro in stile palladiano risalente al 1622, e tra le più famose griffe del vino italiano, grazie alla quale si potranno conoscere i processi e le lavorazioni che permettono ad un paesaggio unico come quello delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene di creare un prodotto identitario e riconoscibile come il Prosecco Docg (i quattro vincitori, divisi in due coppie, alloggeranno dal 6 al 9 e dal 10 al 13 settembre, e dovranno candidarsi entro il 28 luglio on line).

