Aiuti allo stoccaggio dei vini Dop e Igp, pagamenti alle cantine bloccati dalla burocrazia

Se nel 2020 del Covid la misura della distillazione di crisi per i vini comuni non ha riscosso il successo che ci si aspettava, ben diversa è stata la sorte degli aiuti allo stoccaggio per i vini Dop e Igp, con le imprese del vino che hanno avanzato richieste per l’intero plafond di 9,5 milioni di euro messi a disposizione dai diversi decreti (il primo è il dl n. 34 del 19 maggio 2020, poi convertito definitivamente in legge con il decreto 126 de 13 ottobre 2020). Che, però, in vista della scadenza del periodo dell’aiuto allo stoccaggio previsto (fissato in 6 mesi, con l’importo dell’aiuto determinato in 6 centesimi di euro per ettolitro al giorno per il vini Doc e Docg e in 4 centesimi per i vini Igt, detenuti alla data del 31 luglio 2020, ndr), rischiano di non arrivare nei tempi indicati alle cantine italiane, “impigliati”, come spesso accade, in ritardi normativi e burocratici.

Perchè, da quanto apprende WineNews, il Ministero delle Politiche Agricole non ha ancora emesso il decreto (che andava varato a 60 giorni dalla legge) con cui avrebbe dovuto nominare l’organismo di controllo preposto a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nelle richieste dai produttori, e quanto effettivamente in cantina, per consentire poi ad Agea di procedere alle istruttorie per dare luogo ai pagamenti. E con la maggior parte delle richieste che, secondo gli addetti ai lavori, sono arrivate tra fine novembre e dicembre 2020, i tempi di attuazione della misura (che, peraltro secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere messa in campo anche nel 2021 per aiutare le imprese a superare definitivamente la pandemia), stanno per scadere, con una sostanziale impasse sul tema, fondamentale, dei reali pagamenti alle imprese ...

