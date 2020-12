Aiuti allo stoccaggio dei vini, pubblicata da Agea la lista delle domande ammesse a contributo

Tra le misure più caldeggiate dal settore del vino per far fronte alla pandemia, c’è stata quella del sostegno allo stoccaggio privato dei vini, necessaria a sostenere i costi di magazzino, ovviamente aumentati per il rallentamento delle vendite, da parte delle aziende. E, mentre è confermato lo stanziamento di 10 milioni di euro per i vini Dop e Igp nella Legge di Bilancio 2021, in corso di approvazione, l’Agea ha pubblicato sul proprio sito, l’elenco delle domande ammesse per il 2020, a seguito di un bando che aveva a disposizione 9,5 milioni di euro. Plafond superato dal volume delle domande, come sottolinea in una nota Federvini, tanto che la stessa Agea ha ridotto proporzionalmente (all’incirca del 30%) i volumi di vino ammessi alla misura di stoccaggio, presenti nelle domande. La pubblicazione della graduatoria è avvenuta con la nota n. 84962 del 21 dicembre 2020, e come previsto dalla normativa in materia, entro 5 giorni lavorativi i produttori ammessi devono perfezionare la domanda di aiuto con i seguenti elementi aggiuntivi; l’indicazione dei vasi vinari in cui i vari quantitativi sono detenuti; per ogni tipologia di vino, tutte le informazioni necessarie all’identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data; l’eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato; l’inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di perfezionamento della domanda di aiuto. Ci saranno ancora un paio di giorni a disposizione delle aziende, dunque, dopo le feste di Natale, per accedere concretamente ai finanziamenti.

