Al “Sei Nazioni”, al fianco dell’Italia del rugby, ci sono anche il buon cibo e il vino italiani

Uno sport sempre più popolare ed amato, fatto di condivisione e gioco di squadra, lealtà e rispetto per l’avversario, con il famoso terzo tempo, in cui in cui le squadre si stringono la mano e cenano insieme, e che, come tutti gli sport, è sinonimo di salute e sana alimentazione, soprattutto verso le nuove generazioni che lo seguono. E dallo spot che vede la Nazionale Italiana di Rugby testimonial per il Ministero dell’Agricoltura della frutta in guscio italiana “buona, sicura e ricca di benessere” e “alleata” decisiva per conquistare la meta, alla sua distribuzione proprio nel terzo tempo, dove Banfi, cantina leader del Brunello di Montalcino, è protagonista con i suoi vini dei momenti di condivisione a tavola e non solo, anche il buon cibo ed il vino italiani sono al fianco degli Azzurri nel “Sei Nazioni”, il torneo di rugby più antico al mondo, e uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti. Nel quale, l’occasione per festeggiare gli Azzurri, brindando a tavola, è arrivata con la prima vittoria del capitano Michele Lamaro e soci, nei giorni scorsi, nel match vinto 22-15 contro il Galles allo Stadio Olimpico a Roma.

“L’alimentazione è una componente fondamentale del benessere e, nel mondo dello sport, questo aspetto viene esaltato da atleti straordinari che dimostrano capacità, volontà e perseveranza, qualità che trovano una forte espressione nel rugby. La frutta a guscio italiana è riconosciuta per la sua qualità ed è importante spiegare sempre di più che scegliere prodotti italiani, in particolare la frutta a guscio, offre una garanzia superiore sotto ogni aspetto, non solo per il gusto, ma anche per il benessere”, ha detto il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “La maglia azzurra è il simbolo del made in Italy nel mondo, e siamo orgogliosi che quella dell’Italrugby e i nostri atleti siano stati individuati anche quest’anno dal Ministero dell’Agricoltura e e da Ismea per promuovere un’eccellenza alimentare come la frutta in guscio italiana. Lo sport è sinonimo di salute, così come lo è un’alimentazione sana, e la Fir insieme alle istituzioni ed ai propri partner è impegnata nel contribuire in modo concreto alla promozione della cultura alimentare presso le nuove generazioni, delle atlete e degli atleti di domani”, ha aggiunto Andrea Duodo, presidente Federazione Italiana Rugby (Fir).

Banfi, che continua il suo percorso a fianco della Nazionale italiana rugby, in un rapporto consolidato dal 2019 e fondato su alcuni valori comuni, sarà accanto agli Azzurri per tutte le gare casalinghe, tre in tutto, dopo Italia-Galles dell’8 febbraio, il 23 febbraio con Italia-Francia, e il 15 marzo per Italia-Irlanda. “È un’azione importante perché è un progetto internazionale - spiega Rodolfo Maralli, presidente Banfi - sappiamo quanto il “Sei Nazioni” sia uno degli eventi più popolari a livello internazionale. Sappiamo quanto il rugby stia crescendo a livello di consensi e di interesse. Abbiamo il rugby perché questo sport, secondo noi, esprime condivisione. C’è lo scontro fisico, ma c’è anche la lealtà, con il famoso terzo tempo, quello in cui in cui le squadre si stringono la mano e cenano insieme. Noi sponsorizziamo queste cene, oltre a fornire i vini all’interno di tutti i momenti ludici della manifestazione. Ci abbiamo creduto, perché ci piace lo spirito molto leale e molto aperto, di rispetto delle regole. Poi è una bella platea, e siamo felici di portare avanti questa iniziativa e speriamo di poterla continuare insieme alla Federazione Italiana Rugby”. E al Villaggio del “Sei Nazioni”, sempre in occasione delle tre partite giocate in casa dalla Nazionale Italiana, vengono distribuite anche 10.000 confezioni di frutta in guscio dei produttori italiani, con la collaborazione del Ministero con la Fir che proseguirà anche dopo il torneo, con la pianificazione al livello nazionale dello spot e la partecipazione della campagna alla Festa del rugby, con il coinvolgimento dei piccoli rugbisti.

Copyright © 2000/2025