Al via la raccolta delle mele italiane: produzione 2024 stimata di 2,1 miliardi di kg, in calo

Tempo di raccolta anche per le mele, a partire dal Trentino-Alto Adige, Regione “regina” del frutto, dove si coltivano i due terzi del totale nazionale. E la Coldiretti traccia un primo bilancio sull’annata, basandosi su dati Prognosfruit, secondo i quali la produzione stimata per il 2024 è di 2,1 miliardi di kg, in calo dell’1% sul 2023.

Sulla flessione hanno pesato particolarmente le gelate primaverili che hanno interessato proprio la Regione maggiore produttrice. Si stimano cali del 7% in Trentino e del 9% in Alto Adige. Bene il Piemonte, che è la seconda regione per produzione, con un aumento dell’8%. Netti gli incrementi in Veneto (+33% sul 2023, funestato da gelo e grandine) ed Emilia-Romagna (+15% su un 2023 segnato dall’alluvione).

L’Italia è il secondo produttore europeo di mele, dietro la Polonia (-20%) e davanti a Francia e Germania, in una Ue dove si produrranno quest’anno 10,2 miliardi di kg di mele, in calo dell’11% sulla passata stagione. Tre le mele più presenti sulle tavole, sono previsti in calo i raccolti di Golden Delicious (-10%) e Gala (-11%). In calo anche le mele bio (-6%) che rappresentano il 7% del raccolto totale nazionale. L’Italia vanta un rilevante patrimonio di biodiversità per quanto riguarda le varietà di mele, forte anche delle sei denominazioni di origine riconosciute dall’Ue: Mela Val di Non Dop, Mela Alto Adige Igp, Mela del Trentino Igp, Melannurca Campana Igp, Mela Valtellina Igp, Mela Rossa Cuneo Igp.

Per garantire una maggiore costanza dei raccolti a favore dei consumatori italiani e di tutto il mondo che apprezzano le mele nazionali, sottolinea Coldiretti, è necessario continuare ad investire in sistemi di difesa attiva e passiva dai cambiamenti climatici e dagli insetti alieni.

