Albano: dalla musica all’agricoltura, la “tutela della bellezza italiana è un impegno costante”

Un grande carriera con la quale ha fatto la storia della canzone italiana, e un profondo legame con la terra e le tradizioni contadine: Albano, produttore di vino in Puglia, con Tenute Albano Carrisi, si è raccontato così, in questi giorni, a “DiviNazione Expo” 2024 a Siracusa, la vetrina del made in Italy voluta dal Ministero dell’Agricoltura, in occasione del G7 Agricoltura e Pesca sull’isola di Ortigia (dove, da domani al 28 settembre, si terrà la riunione dei Ministri dell’Agricoltura), tra vocazione alla musica e una vocazione all’agricoltura mai abbandonata. “Essere un contadino dentro”, ha detto il cantante-vigneron, “è un modo di restare connesso alle radici”, un messaggio di autenticità che continua ad ispirarlo e “si intreccia perfettamente con l’impegno artistico e culturale”. Ma anche la “tutela della bellezza italiana è un impegno costante”, un valore che trasmette “con orgoglio sia attraverso la musica che attraverso la salvaguardia delle tradizioni agricole”.

