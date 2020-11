Alberto Sabellico, esperto in legislazione vinicola, “Personaggio dell’Anno 2021” per Assoenologi

Alberto Sabellico è il “Personaggio dell’Anno 2021” per gli enologi italiani: dopo l’enologo-manager Ezio Rivella e il professor Attilio Scienza, ordinario di Viticoltura all’Università di Milano, è l’esperto in legislazione la personalità cui va il riconoscimento Assoenologi, annunciato oggi nel Congresso Nazionale 2020, di scena a Wine2Wine, business forum digital di Vinitaly & Veronafiere.

Il presidente Assoenologi Riccardo Cotarella: “una personalità che ha fatto la storia del vino italiano, il più controllato al mondo e ne siamo orgogliosi. Con umiltà ed estrema umanità, puntando sulla prevenzione prima che sulla repressione, ha aiutato tante cantine, produttori ed enologi nel labirinto legislativo in cui molte volte anche noi stentiamo ad entrare nel merito”.

