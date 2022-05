Albino Armani, Col Vetoraz, Tenuta Sant’Antonio e non solo: ecco i “Best Wine Stars” 2022

Il “Best Red Wine” è il Coldipietrerosse 2017 dell’azienda Bulichella, Albino Armani Viticoltori dal 1607 si è aggiudicata il “Best White Wine”, con il Pinot Grigio Colle Ara 2021, il “Best Sparkling Wine” è il Cuveè Ø di Col Vetoraz. Ancora, il premio “Best Logo” è stato vinto dall’azienda Varani Spirit, l’Azienda Agricola La Palerna di Biagioli Paola si è aggiudicata il premio “Best Label” per l’etichetta Cospaia 1441, mentre la griffe dell’Amarone della Valpolicella Tenuta Sant’Antonio ha vinto il “Premio Landini”: ecco i verdetti di “Best Wine Stars”, kermesse andata in scena, nei giorni scorsi, a Milano (Palazzo del Ghiaccio), organizzata da Prodes Italia, che, nella importante piazza meneghina, ha fatto incontrare 250 cantine italiane e non solo, 2.000 etichette e 1.750 operatori tra giornalisti, distributori, ristoratori, enotecari e buyer, ma anche wine lover, tra degustazioni e masteclass, presentate da wine influencer e wine critic Adua Villa, Livia Belardelli, Valentina Vercelli, Francesco Quarna e Alberto Lupetti.

Copyright © 2000/2022