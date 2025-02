Alcol e guida, arriva l’etilometro da smartphone: ecco “Guida Sicuro” by Saiet

La comunicazione sul nuovo Codice della Strada in materia di “alcol e guida”, come abbiamo raccontato spesso, ha avuto due effetti: da un lato ha “depresso” i consumi fuori casa (nonostante il fatto che concedendosi qualche sorso, con moderazione, e mangiando, in linea di massima, si resti nelle regole, come dimostrato anche da un recente test del popolare giornale dedicato alle automobili “Quattroruote”), dall’altro ha creato un interesse enorme per gli etilometri, che, in tanti, stanno cercando, per autocontrollarsi prima di mettersi alla guida dopo un brindisi, e, quindi, un business. E nell’era degli smartphone arriva anche la “Guida Sicuro” by Saiet, azienda specializzata nelle tecnologia per la telefonia, che ha creato un “alcol test” che si collega direttamente al telefono (tramite connettore Type-C o Lightning), e che, tramite l’app ad hoc, già disponibile per Google Play Store che per Apple Store, con un semplice soffio, in 30 secondi, indica il tasso alcolemico rilevato, i livelli di rischio (verde, giallo o rosso) di essere fuori dalla norma (il limite di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue previsto dalla legge per non incorrere in sanzioni, ad eccezione di categorie). Un dispositivo che si presenterà a “Slow Wine Fair“ 2025 (a BolognaFiere, dal 23 al 25 febbraio, in contemporanea a “Sana Food”, il salone dedicato al cibo biologico), di cui Saiet è partner, e dove illustrerà il funzionamento del dispositivo. I cui risultati, ricorda la stessa Saiet “sono forniti solo a scopo di riferimento e non possono essere utilizzati come base per determinare se si può guidare dopo aver consumato alcol. Anche con la stessa concentrazione di alcol nel sangue, il grado di intossicazione può variare in base alle differenze individuali e alle condizioni fisiche. L’alcol impiega 20 minuti per essere assorbito dall’apparato digerente nel flusso sanguigno. Pertanto, si consiglia di effettuare la misurazione 20 minuti dopo aver bevuto”. E anche se la cosa migliore in assoluto, è bene ribadirlo, è non bere affatto se si deve guidare, con un po’ di buon senso, e di autocontrollo, anche attraverso la tecnologia, si può non rinunciare ad un brindisi conviviale, rimanendo nelle regole, e in sicurezza.

