Allegrini, affari in famiglia: riassetto proprietario tra Valpolicella, Bolgheri e Montalcino

Allegrini, nome storico del vino italiano e della Valpolicella, tra i brand più celebri ed importanti dell’enologia del Belpaese, ridefinisce il suo assetto proprietario e di governance, sempre sotto l’egida della famiglia Allegrini, con un nuovo percorso che, si legge in una nota, è “finalizzato alla costante espansione dell’attività imprenditoriale nel settore vitivinicolo”. In particolare, si è concluso un primo accordo “il cui risultato finale è destinato a procurare la suddivisione dei principali assets”. Nel dettaglio Francesco, Giovanni e Matteo Allegrini, eredi di Franco Allegrini, acquisiranno la maggioranza delle società veronesi Allegrini e Corte Giara, radicate in Valpolicella, e ne saranno alla guida unitamente a Silvia Allegrini, erede di Walter Allegrini, mentre Marilisa Allegrini, Cavaliere del Lavoro, e le figlie, Carlotta e Caterina, manterranno la proprietà delle aziende toscane, Poggio al Tesoro a Bolgheri (salendo al 100%) e San Polo a Montalcino (già detenuta nella sua totalità, oltre che di Villa della Torre a Fumane in Valpolicella, gioiello architettonico del territorio (acquisendo, da quanto apprende WineNews, anche il possesso dei terreni, vitati e non, attinenti alla villa stessa, ndr). Nell’operazione Francesco Allegrini e i fratelli sono stati assistiti dall’avvocato professor Riccardo Borsari per gli aspetti legali, dal dottor Alberto Fioritti dello Studio Serantoni per quelli finanziari e dal dottor Tommaso Zanini in qualità di advisor finanziario; Marilisa Allegrini e figlie sono state assistite dagli avvocati Giovanni Maccagnani e Luca Toninelli per i profili legali, dal dottor Andrea Rossi dello studio Slt per quelli finanziari e valutativi, e dal dottor Paolo Giovannini per le questioni fiscali. Gli atti notarili verranno rogitati dal notaio Cristiano Casalini dello Studio Cci.

