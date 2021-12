Alta cucina, ristorazione e guide protagoniste in tv, stasera su Rai 1, a “Porta a Porta”

La ripartenza della ristorazione e dell’alta ristorazione italiana, il valore delle guide, del vino, ma anche le perdite di un settore colpito durissimo dalla pandemia, con cui tutti stiamo facendo ancora i conti. Se ne parla, stasera, fuori dal circuito degli addetti ai lavori, nel “salotto” più popolare della tv italiana, ovvero “Porta a Porta”, su Rai 1, alle ore 23.15. Con Bruno Vespa, giornalista (è anche produttore di vino, in Puglia, ndr), che ospiterà chef come il tristellato Massimo Bottura dell’“Osteria Francescana” di Modena, Giovanni Solofra, che, con il “Tre Olivi” di Paestum, è passato da 0 a 2 stelle, nell’edizione della guida Michelin Italia 2022, appena presentata, ed ancora Sandro e Maurizio Serva de “La Trota” di Rivodutri, altro due stelle Michelin, la chef stellata Aurora Mazzucchelli del Ristorante “Marconi” di Sasso Marconi, e ancora Davide di Fabio del “Dalla Gioconda” di Gabicce Monte, primo ristorante certificato “plastic free”. Oltre a grandi firme della critica gastronomica italiana, come Franco Ricci (Bibenda), Luciano Ferraro (“Corriere della Sera”), Giuseppe Cerasa (direttore delle guide de “La Repubblica”), Paolo Massobrio (“Il Golosario”), Laura Mantovano (direttore editoriale del “Gambero Rosso”) ed Enzo Vizzari (direttore delle “Guide de L’Espresso”). A portare la voce del vino il presidente Assoenologi e dell’Union Internationale des Oenologues Riccardo Cotarella.

