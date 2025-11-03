Altri 113 milioni di euro per l’agricoltura dalla riforma delle politiche di coesione del Governo

“Il Governo continua a investire in agricoltura e a rafforzare il percorso di crescita del settore che contribuisce alla costruzione di una nazione più forte e coesa. Ci saranno 113 milioni di euro in più da investire nel settore primario e si concentreranno sugli incentivi per l’innovazione di piccole e medie imprese che operano in agricoltura, pesca e acquacoltura, e finanziamenti per l’adozione di macchine spandiconcime di precisione per rendere le imprese protagoniste del miglioramento della qualità dell’aria. Camminiamo al fianco dei nostri agricoltori, dei pescatori e degli acquacoltori per rendere il settore primario sempre più competitivo e sostenibile”: a dirlo, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando la decisione del Governo nella riforma delle politiche di coesione dell’Unione Europea, con misure pensate per ridurre le differenze economiche e sociali tra territori, finanziando investimenti in innovazione, sostenibilità e sviluppo competitivo.

“Facciamo un passo in avanti nel cammino intrapreso dal Governo per costruire una Nazione più forte e coesa, utilizzando al meglio i fondi della politica di coesione, strumento fondamentale per ridurre i divari territoriali. Inauguriamo una nuova fase operativa, che ci consente di liberare oltre 3,4 miliardi di euro per interventi concreti a favore dei territori, delle famiglie e delle imprese”, ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (qui la lista degli interventi).

Sul fronte agricolo, aggiunge ancora il Ministero dell’Agricoltura, “il finanziamento di interventi per la dotazione di spandiconcime di precisione sono in attuazione degli impegni assunti dal Governo nei confronti della Commissione Europea relativamente al Piano di miglioramento della qualità dell’aria”.

