Amanti delle lotterie? Arrivano Primitivo, Negroamaro e Malvasia, con l’etichetta “gratta e vinci”

Amanti delle lotterie? Dal Salento, arrivano il Primitivo, il Negroamaro e la Malvasia Bianca del Salento con l’etichetta “gratta e vinci”, idea curiosa ed originale di Varvaglione1921, che, nella nuova “XMAS edition” della linea bio 12eMezzo, unisce due grandi passioni italiane, il vino e il “tentare la fortuna”, mettendo in palio i suoi eno-accessori griffati (un’agenda e una t-shirt, con illustrazioni che riproducono alcune tra le più belle città del mondo in cui vengono idealmente posizionate le bottiglie). Dopo l’etichetta che simulava una lavagna, il “vino da grattare” è “vestito” con un albero natalizio costruito mettendo insieme delle forme geometriche che riproducono dei pacchi regalo. Ma ce ne sono tre che hanno un aspetto diverso dagli altri. E sono proprio i tre pacchi da grattare sperando di non trovare la faccina triste, ma auspicando di scoprire i simboli della vittoria.

