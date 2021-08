Amazon celebra la voglia di viaggiare e ripartire con i paesaggi e la buona tavola d’Italia

Celebrare la voglia di viaggiare e di ripartire, con spensieratezza, attraverso le bellezze naturalistiche e culturali del Belpaese, la sua cucina, le storie di cibi e di vini, i profumi e i sapori della buona tavola: è l’obiettivo di “Amazon Summer Colors” (amazon.it/summer2021), look book realizzato da Amazon.it per l’estate 2021 col proposito di sostenere oltre 14.000 piccole e medie imprese e gli artigiani d’Italia.

Il catalogo contiene dieci illustrazioni della designer, artista e divulgatrice emozionale Enrica Mannari, tra cui “Food Gourmet”, dedicata all’enogastronomica, accompagnata dalla dedica di Enrica Mannari: “Cucina la tua vita, sorseggia il tuo tempo, e aggiungi spezie a piacere”.

Con i prodotti della vetrina del “made in Italy di Amazon.it: dalla pasta all’olio extravergine d’oliva, dalla birra alla pasta, al vino, e qui è protagonista la Toscana, con la cassetta da tre bottiglie di Brunello di Montalcino, Chianti e Morellino di Scansano della storica Fattoria dei Barbi e la cassetta da due bottiglie di Brunello e Rosso di Montalcino di Castello Banfi, tra gli altri.

