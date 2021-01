American Airlines, la prima compagnia aerea a lanciare un servizio di wine delivery

Dal negozio fisico a quello virtuale, dal ristorante alle mura domestiche. La pandemia ha cambiato radicalmente le modalità di acquisto e di consumazione di vino, col conseguente boom del canale online e del delivery. Ed a provare ad “intercettare” questa tendenza c’è anche American Airlines, prima compagnia aerea a lanciare un servizio di consegna a domicilio per i propri clienti.

L’iniziativa si chiama “Flagship Cellars” e consentirà a chiunque abbia compiuto almeno 21 anni, l’età minima per bere alcol in Usa, di scegliere tra la collezione di vini di tutto il mondo che la compagnia offre di solito a chi acquista un biglietto di prima classe “Flagship” e farseli recapitare comodamente a casa.I clienti possono scegliere dei pacchetti di vini misti, creare la propria scatola personalizzata o sottoscrivere un abbonamento mensile che include tre vini al costo di 99,99 dollari, consegna inclusa.

“Per gli enoappassionati di tutto il mondo il vino fornisce un legame più profondo con i luoghi che amano visitare”, ha detto Alison Taylor, Chief Customer Officer di American Airlines.

I vini proposti dalla compagnia aerea americana vengono sottoposti a un processo accurato. Due volte all’anno, degli esperti di vino identificano le migliori selezioni in base alle loro note e ai giudizi dei clienti di tutto il mondo, e quelli di un Master Sommelier.

