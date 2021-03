“Amore Fluido”, la web serie che racconta l’amore ai nostri tempi, davanti ad una bottiglia di vino

Una serie di storie d’amore nascono, o vengono narrate, in un locale romano, in cui ogni sera, alcuni personaggi e le loro relazioni amorose s’intrecciano, in un racconto in cui nulla sembra essere definitivo e, quando le relazioni si fanno troppo serie, finiscono bruscamente. Cercando una continua via di fuga e la possibilità di un cambiamento d’identità, a volte anche di genere, che è sempre dietro l’angolo. Ecco il fil rouge di “Amore Fluido”, la web serie diretta da Giulia Brazzale, prodotta da Esperimentocinema, che unisce due grandi piaceri della via, l’amore e il vino, in cui ogni episodio prende il nome da un’etichetta diversa, protagonista della puntata.

Il risultato - in onda sulla pagina Facebook di “Amore Fluido” (la prima puntata, “Lupus in Fabula”, dal Vermentino di Gallura della cantina sarda Tenute Olbios, è già online: https://www.facebook.com/amorefluido/) - è una commedia dal sapore agrodolce, in parte anche degli equivoci, divertente e raccontata con uno sguardo lucido sulla società di oggi, in cui, a pochi attori protagonisti, se ne affiancheranno sporadicamente altri, vittime e carnefici dell’amore di oggi. In un dialogo continuo al bancone del bar, dove raccontano le loro peripezie, imbastiscono storie d’amore e intrighi, in un caos bizzarro e ironico, bagnato ogni volta da un vino diverso, testimone inconsapevole di passioni e bugie.

