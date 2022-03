Anche il vino a fianco delle vittime della guerra: l’iniziativa delle “Primum Familiae Vini”

Mentre il mondo guarda con la massima allerta a quanto succede in Ucraina, anche le aziende del vino si mobilitano a supporto di chi, su un fronte o su un altro, si trova vittima della guerra tra Russia e Ucraina. Come hanno fatto le “Primum Familiae Vini”, donando 25.000 euro al Comitato Internazionale della Croce Rossa, che ha lanciato un appello mondiale urgente per aiutare le popolazioni in guerra. Un gesto collettivo delle 12 storiche famiglie europee produttrici di vino (Marchesi Antinori, Baron Philippe de Rothschild, Joseph Drouhin, Domaine Clarence Dillon, Egon Müller Scharzhof, Famille Hugel, Pol Roger, Famille Perrin, Symington Family Estates, Tenuta San Guido, Familia Torres e Vega Sicilia), impegnate, ognuna nel suo Paese, a sostegno delle persone colpite dalla crisi ucraina.

Copyright © 2000/2022