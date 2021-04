Anche Kylie Minogue lancia il suo Prosecco, in versione rosè. Firmato Zonin

Ormai quasi non passa giorno senza la notizia che qualche star del mondo dello sport, della musica o dello spettacolo non si dia al vino. Questa volta, agli onori delle cronaca balza, o per meglio dire torna, la cantante Kylie Minogue, che alla sua linea di vini (dopo un rosè di Provenza, un Cava, un Sauvignon Blanc che arriva dalla Côtes de Gascogne e un Merlot Pays d’Oc) ora aggiunge il Prosecco Doc, in versione rosè, prodotto da uno nome di primo piano del vino italiano come Zonin, come si legge sul sito della linea dei vini della pop star australiana.

