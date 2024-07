Ancora investimenti a Bolgheri: ad Agricole Gussalli Beretta la maggioranza di Fabio Motta

Bolgheri, con il suo allure ed il suo successo sui mercati, continua ad attirare investimenti. E a mettere radici a Castagneto Carducci è il gruppo Agricole Gussalli Beretta, della famiglia Gussalli Beretta, che in queste ore ha firmato l’accordo che sancisce l’acquisizione “di una quota di controllo della cantina Fabio Motta, una realtà giovane e dinamica che si è rapidamente affermata in un’area altamente competitiva, patria di alcune tra le etichette più prestigiose e storiche del panorama enoico italiano”, come WineNews è in grado di anticipare. Con la famiglia Gussalli Beretta, tra le più importanti dell’industria italiana, che aggiunge un altro importante tassello al suo mosaico vinicolo di assoluto pregio, iniziato con l’Azienda Agricola Lo Sparviere, in Franciacorta, poi consolidato con investimenti in altri importanti territori italiani vocati alla viticoltura: il Chianti Classico con Castello di Radda, a Radda in Chianti, le Colline Teramane in Abruzzo, con la cantina Orlandi Contucci Ponno a Roseto degli Abruzzi, il Barolo, con Fortemasso nel cuore delle Langhe, a Monforte d’Alba, e Steinhaus in Alto Adige, a Buchholz di Salorno.

L’azienda vinicola Fabio Motta ha sede a Castagneto Carducci, nell’area di produzione della denominazione Bolgheri Doc e porta in dote una cantina di vinificazione, un patrimonio viticolo di 9,87 ettari ed una produzione annua di circa 40.000 bottiglie, distribuite tra Italia ed altri 20 Paesi del mondo. E con questa nuova acquisizione, le Agricole Gussalli Beretta rappresentano un gruppo da 6 aziende, 130 ettari di vigenti di proprietà, e una produzione di 650.000 bottiglie focalizzate sull’altissima qualità.

“Ho avuto modo di conoscere e stimare la storia decennale, la serietà e la visione imprenditoriale del gruppo Agricole Gussalli Beretta e sono certo di aver trovato il partner ottimale per consolidare questo progetto e sostenerne il futuro sviluppo”, commenta il fondatore della cantina bolgherese, Fabio Motta. Che aggiunge: “l’obiettivo condiviso è quello di crescere portando avanti il percorso intrapreso quindici anni fa al momento della nascita della cantina. Lo stile e la cura che hanno caratterizzato i vini Fabio Motta in questi anni rimarranno invariati, con un’attenzione ancora maggiore al dettaglio ed alle sfumature che questo straordinario territorio può offrire”.

