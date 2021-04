“Anteprime di Toscana” conferma le date (14-21 maggio), con gli eventi “singoli” in sicurezza

Ogni singola Anteprima, a Firenze, San Gimignano, Montepulciano e Montalcino, sarà all’insegna della sicurezza, con la stampa presente - un solo giornalista per testata - che potrà degustare i vini solo in postazioni sedute, poste alla distanza prevista dalle norme italiane di contenimento della pandemia e secondo i protocolli elaborati dai Consorzi e “work in progress”, esclusivamente con servizio sommelier; non è prevista la partecipazione in presenza delle aziende; e non è previsto neppure il collegamento tra un territorio e l’altro. Andranno in scena così le “Anteprime di Toscana” nel 2021 ancora in tempo di Covid, con la conferma della formula della “settimana” posticipata, però, da febbraio a maggio (14-21 maggio).

