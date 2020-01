Antinori, Caviro e Martini & Rossi le cantine dove si lavora meglio in Italia

Antinori, Caviro e Martini & Rossi: sono le cantine italiane in cui si lavora meglio, soprattutto dal punto di vista del welfare aziendale, come racconta la classifica “Top Job 2020”, stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf), basato sullo studio delle eccellenze di welfare aziendale e carriera in Italia che, dall’analisi delle 2.000 aziende con il maggior numero di dipendenti, ha poi elaborato la classifica, che mette in fila le 300 realtà aziendali che hanno registrato un elevato tasso di soddisfazione dei propri dipendenti, secondo dati raccolti attraverso il “social listening”. Nel settore bevande, al primo posto il gruppo Nespresso, seguito da Lavazza, sul podio anche Heineken Italia al terzo posto, mentre al quarto c’è la Marchesi Antinori, top player, per storia, fatturati e blasone, del settore vitivinicolo italiano, con un punteggio di 71,8% (i risultati sono espressi in base percentuale rispetto al primo del proprio settore di appartenenza, che ottiene il punteggio di 100 e diventa l’oggetto di benchmark del suo settore, ndr), davanti al Gruppo Caviro, uno dei giganti della cooperazione del vino italiano, e proprietario di tanti marchi, come il Tavernello, al quinto posto con il 68,2%, e alla Martini & Rossi, al sesto posto, icona degli alcolici e delle bollicine, dal 1993 inclusa nel gruppo Bacardi, con il 65,6%.

“Il senso di responsabilità verso le persone, la comunità e l’ambiente è parte stessa - commenta Carlo Dalmonte, presidente di Caviro - del nostro operare sin dalla nascita, avvenuta ormai 53 anni fa. Una responsabilità precisa verso il personale, che è una parte fondamentale di Caviro, il vero “cuore pulsante” della cooperativa, si manifesta nella tendenza al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, nel rispetto dei tempi di conciliazione, nella scelta di puntare a offrire opportunità di realizzazione, crescita ma anche benessere sul luogo di lavoro”.

Nel panorama generale delle aziende, sono stati stati selezionati brand di fama nazionale come Enel, Ikea, Intesa Sanpaolo, Lidl Italia, Amazon, Generali e tante altre, mentre nel settore alimentare si posiziona al primo posto il gruppo Barilla, realtà aziendale che ha diffuso in tutto il mondo il verbo della pasta italiana, seguito dal Gruppo Conserve Italia, al secondo posto e da Saclà, al terzo. Il Gruppo Granarolo è al primo posto nella categoria latte e derivati, Levoni in quello dei salumi. Nel settore Gdo, Lidl Italia si trova al primo posto seguita da Conad Adriatico e Carrefour.

Copyright © 2000/2020