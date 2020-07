Antinori nel Chianti Classico, Ceretto e Gaja: l’Italia nella “World’s Best Vineyards 2020”

Antinori nel Chianti Classico, capolavoro architettonico firmato da Marco Casamonti, che ha riportato il quartier generale della famiglia Antinori nel cuore del Gallo Nero; Ceretto, una delle realtà più importanti delle Langhe, famiglia che ha sempre investito nel buono e nel bello del territorio, come simboleggiano icone come la Cappella del Barolo e “L’Acino”, la “bolla” trasparente che consente degustazioni con vista mozzafiato sui vigneti; Gaja, cantina icona di Barbaresco, guidata da Angelo Gaja, che solo da pochi anni ha aperto alle visite in cantina con tutto il ricavato di questa attività che va in beneficenza: ecco le tre realtà italiane nella “World’s Best Vineyards 2020”, la classifica delle cantine più belle del mondo, realizzata dai giudizi di una “academy” formata da oltre 500 esperti e viaggiatori del vino, che giudicano in base all’esperienza complessiva che ogni realtà offre, dalla bellezza dei luoghi all’offerta gastronomica, alle tante diverse esperienza proposte, che vanno dallo sport tra i filari a visite nella natura del territorio, da momenti che coniugano vino, arte e design ad esperienza di alto livello nel cuore di ambienti rurali disegnati dall’ingegno dell’uomo, tra realtà dalla storia lunga e antichissima a templi della modernità. Una classifica che tocca ogni angolo del mondo, e che vede al n. 1 assoluto Zuccardi Valle de Uco in Argentina, davanti a Bodega Garzòn in Uruguay ed a Domane Wachau in Austria.

Focus - La “World’s Best Vineyards 2020”

1 Zuccardi Valle de Uco in Argentina

2 Bodega Garzòn - Uruguay

3 Domane Wachau - Austria (The Best Vineyard in Europe)

4 Montes - Cile

5 Robert Mondavi Winery - Usa (The Best Vineyard in Nord America)

6 Bodega de Los Herederos del Marques de Riscal - Spagna

7 Chateau Smith Haut Lafitte - France

8 Quinta do Crasto - Portogallo

9 Antinori nel Chianti Classico - Italia

10 Vik Winery - Cile

11 Catena Zapata - Cile

12 Domane Schloss Johannisberg - Germania

13 Rippon - Nuova Zelanda (The Best Vineyard in Australia-Asia)

14 Delaire Graff Estate - Sudafrica (The Best Vineyard in Africa)

15 Weingut Dr. Loosen - Germania

16 Ridge Montebello - Usa

17 Craggy Range - Nuova Zelanda

18 Gonzalez Byass Bodegas Tio Pepe - Spagna

19 Chateau Pichon Baron - France

20 Opus One Winery - Usa

21 Ceretto - Italia

22 Chateaux Margaux - Francia

23 Bodegas Salentine - Argentina

24 Penfolds Magill Estate Australia

25 Henschke - Australia

26 Bodega Bouza - Uruguay

27 Clos Apalta - Cile

28 Champagne Taittinger - Francia

29 Champagne Billecart Salmon - Francia

30 Chatea Mercian Mariko Winery - Giappone (The Best Vineyard in Asia)

31 Chateau d’Yquem - Francia

32 Bodegas Re - Cile

33 Chateau Mouton Rothschild - Francia

34 D’Arenberg - Australia

35 Vina Errazuriz - Cile

36 Gaja - Italia

37 Domaine Sigalas - Grecia

38 Chateau Oumsiyat - Libano

39 Wine Cellar Villa Melnik - Bulgaria

40 Vina Casa del Bosque - Cile

41 Vivanco - Spagna

42 Familia Torres - Spagna

43 Viu Manent - Cile

44 Maison Ruinar - Francia

45 Domaine Marcel Deiss - Francia

46 Krsma Estates - India

47 Stag’s Leap Wine Cellars - Usa

48 Chateau Heritage - Libano

49 Quinta do Noval - Portogallo

50 Trapiche - Argentina

