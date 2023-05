Aperitivo, un rito irrinunciabile per il 75% degli italiani. Soprattutto al bar

Icona del “life style” italiano, diventato “simbolo di libertà perduta” nei momenti più difficili del lockdown in pandemia, dove si è “digitalizzato”, l’aperitivo è e resta un rito irrinunciabile per gli italiani che, nel 75% dei casi, si concedono questo sfizio almeno una volta al mese. Ad evidenziarlo, o per meglio dire confermarlo, i dati Opus (On Premise User Study), l’indagine periodica (sondaggio condotto su oltre 5.000 consumatori italiani) sui consumatori con cui Cga by Nielsen IQ, principale società di consulenza per la misurazione, l’analisi e la ricerca nel settore On Premise, evidenzia trend e comportamenti di consumo degli italiani nel fuori casa.

Dalla ricerca, emerge che nel nostro Paese, la patria dell’aperitivo, i consumatori sono piuttosto fedeli: tre su quattro frequentano locali almeno una volta al mese, fino ad arrivare ad una o due volte alla settimana. Le tipologie di canali in cui viene consumato sono diverse, ma i bar si attestano come luogo ideale per l’occasione, scelti da ben quattro italiani su cinque.

Il “tipo da aperito” ideale? Gli amanti di questo “rito”, spiega ancora la ricerca, tendono a concentrarsi nelle aree urbane e ad avere un reddito relativamente più alto della media. Inoltre, il consumatore tipo tende ad essere donna, e generalmente a collocarsi nella fascia di età che va dai 35 ai 54 anni.

Stando ai dati, in Italia i consumatori ritengono molto importante per la scelta il prezzo delle bevande, ma si affidano anche alle raccomandazioni dei bartender e degli amici. La qualità e la disponibilità di brand nei locali nonché le raccomandazioni sui menu hanno un ruolo minore nella decisione, ma sicuramente non trascurabile. Tra i drink preferiti dai consumatori per l’aperitivo spiccano quelli realizzati con Vermouth, liquori e amari, scelti dal 47% delle persone. Un terzo degli italiani, invece, predilige i cocktail, ulteriore categoria chiave per i clienti. Anche i vini non devono essere sottovalutati, in particolare quelli frizzanti (24%), ampiamente scelti per accompagnare il pre-cena.

