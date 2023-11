Arriva dalla Sardegna il “miglior Novello d’Italia” 2023: è firmato dalla Cantina Dorgali

Il miglior Novello d’Italia? É il “Santa Caterina”, prodotto con uve Cannonau dalla Cantina Dorgali, società cooperativa costituita da 200 produttori, nel Nuorese; al secondo posto, si piazza un’etichetta siciliana, il “Cupido” di Principe di Corleone. Terzo classificato, il “Trevenezie”, firmato dalla cantina Ornella Bellia, già premiato nel 2021. Ecco i risultati del Concorso “miglior Novello d’Italia” 2023, edizione n. 17, promosso dal nuovo Istituto Nazionale del Vino Novello nel Salone nazionale, di scena, in questi giorni, a Roma.

La commissione, presieduta dal vicepresidente nazionale Assoenologi, Massimo Tripaldi, insieme al presidente del Consorzio di tutela dei Vini Roma Doc, Tullio Galassini e dal sommelier Ais e redattore della guida Vitae, Fabio Santini, hanno espresso un giudizio all’unanimità sulla qualità dei primi novelli classificati, gli unici a superare la soglia degli 85/100. Quattro le menzioni speciali: il Novello di Viticoltori dei Colli Cimini, il Novello della Cantina Statti, il Novello di Cantina Tizzano ed il Novello Pugliese (fuori concorso), prodotto dagli studenti dell’Istituto Agrario “Lotti Umberto I” di Andria.

Prosegue, intanto, l’impegno, rivolto all’innalzamento complessivo della qualità del comparto, da parte del nuovo Istituto Nazionale del Vino Novello (diretto da Tommaso Caporale), con la richiesta di revisione, al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, del Decreto del 13 agosto 2012 che disciplina la produzione dei Novelli. La richiesta riguarda il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera: l’obiettivo è portare l’attuale percentuale del 40% minimo al 100%, come in Francia. In questo modo si cerca di ovviare alla presenza sugli scaffali di etichette di scarso livello vendute a basso prezzo, che hanno portato non solo ad un calo costante nei consumi di Novello in Italia, ma anche ad una percezione di poca qualità da parte dei consumatori.

