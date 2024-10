Articolo Winenews su enoturismo e AI citato in un libro per le scuole superiori 

Nei testi scolastici di economia aziendale si cerca sempre di portare esempi concreti, che permettano agli studenti di avere uno sguardo sulla realtà: proprio per fornire uno spunto di approfondimento strettamente legato all’attualità, un articolo di WineNews - dedicato a turismo enogastronomico ed intelligenza artificiale - entra ufficialmente in un testo edito da Tramontana (Rizzoli Education), tra i più importanti riferimenti dell’editoria scolastica italiana, destinato alle classi quinte degli Istituti Tecnico Commerciali, con indirizzo turistico. Un riconoscimento importante per il nostro sito, ma non si tratta della prima volta che WineNews viene citato in pubblicazioni prestigiose: era già successo con Treccani, la più importante enciclopedia italiana, che, nel 2008, ha riconosciuto a WineNews la paternità della parola “enonauta”, ormai passata dallo status di neologismo a quello di termine di uso corrente.

L’articolo citato dal manuale scolastico tratta di come, in futuro, l’AI possa valorizzare l’offerta legata al food & wine, grazie all’approfondimento di Roberta Garibaldi, presidente Aite-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, autrice del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano” 2024, nei “Dialoghi sul Turismo Enogastronomico”, in un focus con Giulia Eremita, esperta di comunicazione e strategia digitale. Un tema importante sul quale gli studenti di oggi, che, in futuro, si occuperanno di applicare le nuove tecnologie alle strategie di promozione turistica, devono iniziare a confrontarsi. Il testo, intitolato “Mondo turismo 3” (di Campagna e Loconsole), fa parte delle pubblicazioni di Economia aziendale: sarà adottato a partire dal prossimo anno scolastico, e disponibile in formato accessibile per studenti o docenti che lo necessitano attraverso la Biblioteca dei ciechi di Monza e la Biblioteca Digitale dell’Associazione Digitale Dislessia. E se essere citati nelle pagine di un testo scolastico, letto da migliaia di studenti, è motivo di orgoglio, c’è un precedente prestigioso: WineNews è entrato, nel 2008, a far parte del vocabolario Treccani, il più importante tra i dizionari . È tra le sue migliaia di pagine che, dal 2008, alla lettera “E”, ha fatto la sua comparsa il termine “enonauta”, portato alla ribalta proprio dal nostro sito, che lo usa correntemente, nei propri articoli e nei propri sondaggi, sin dal lontano 1999. A dirlo è proprio la Treccani, che riporta la seguente definizione: “navigatore enologico, chi viaggia, anche attraverso la rete telematica, alla ricerca di vini genuini e raffinati”, citando anche il “sondaggio (in collaborazione con Vinitaly), di www.winenews.it, uno dei siti Internet più cliccati dagli appassionati dell’informazione vinicola. Così, un campione di 9.000 enonauti (l’85% con un’età compresa fra i 30 e 45 anni) ha emesso i suoi verdetti”.

