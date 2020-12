“Artisti del Panettone”, in streaming e in tv, con il compagno di sempre nel calice: l’Asti

Una fetta di panettone, soprattutto artigianale, ormai un vero must per gli italiani (tanto che il giro d’affari, secondo una ricerca Nielsen-Csm Bakery vale il 52% del totale, che gli artigianali che hanno superato in valore gli industriali), abbinata ad un dolce calice di spumante, che in Italia e nel mondo è sinonimo, essenzialmente, di Asti. Un binomio intramontabile, una di quelle coppie che richiamano alla mente i brindisi di Natale e Capodanno, e che saranno una certezza che in un anno difficile come questo. Sulle tavole degli italiani, ma anche nei media, con il mondo che ruota intorno al panettone artigianale che, nel giro di poch, ha attirato l’attenzione di golosi, appassionati, grandi chef, pasticceri e non solo, e che ha visto il moltiplicarsi di concorsi, eventi, corsi, masterclass e degustazioni dedicati ad uno dei dolci italiani più famosi nel mondo.

Simbolo del Natale e di Milano, soprattutto, tanto che la città si prepara ad accogliere, in versione digitale, come i tempi impongono, la terza edizione di “Artisti del Panettone” nell’iniziativa promossa da Confcommercio Milano “Happy Natale Happy Panettone”, con il supporto, tra gli altri, del Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg. Il 12 e il 13 dicembre il pubblico potrà accedere alle masterclass digitali e ai diversi appuntamenti che avranno luogo nelle storiche sale di Palazzo Bovara in corso Venezia a Milano, organizzati in collaborazione con Apco - Associazione Professionale Cuochi Italiani, MNcomm e le associazioni aderenti alla Confcommercio milanese e con il patrocinio di Camera di Commercio e Regione Lombardia.

La “formazione” 2020 degli Artisti del Panettone, guidata dal capitano Sal De Riso, il vincitore della passata edizione, è composta da: Luigi Biasetto, Vincenzo Santoro, Paolo Sacchetti, i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Stefano Laghi, Carmen Vecchione, Andrea Besuschio, Stefano Laghi e Francesco Borioli del collettivo Infermentum. Al fianco dei pasticceri scenderanno in campo anche chef del calibro di Claudio Sadler, Andrea Provenzani, Tommaso Arrigoni, Vincenzo Butticé, Massimo Moroni e Fabio Zanetello che daranno una personale interpretazione salata del panettone. Tra gli appuntamenti in calendario le masterclass di Stefano Laghi e Carmen Vecchione sul lievito madre a casa e quella tenuta da Luigi Biasetto e Andrea Tortora sul panettone perfetto.

Ma, soprattutto quest’anno, con tanti Italia costretti in casa dal Covid, Artisti del Panettone torna in tv con quattro puntate dedicate al mondo della pasticceria artigianale con un focus sui lievitati, che andranno in onda all’interno di due speciali natalizi il 12 e il 19 dicembre alle 18.00 su Sky Uno, con Sal De Riso, in qualità di padrone di casa, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta di dolci lievitati inediti creati durante la trasmissione per l’occasione dai 12 Maestri lievitisti, suddivisi in coppie.

Non manca l’abbinamento con l’omonimo concorso , ideato e realizzato in partnership con la Gazzetta dello Sport: il numero uno della classifica della Gazzetta dello Sport entrerà nella competizione finale, la cui premiazione, presentata dallo chef più rock della tv Alessandro Borghese, già “chef ambassador” del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti, e dal celeberrimo conduttore ed i mitatori Max Giusti, di scena in streaming domenica 13 dicembre alle ore 12. Presidente il Maestro Sal De Riso, volto noto della tv italiana e vincitore dell’edizione 2019 e, insieme a lui a valutare i panettoni, ci saranno giornalisti esperti. Oggetto della gara sua maestà il Panettone classico milanese basso senza glassa.

E se dopo tanto guardare la voglia di un buon panettone artigianale, le creazioni degli “Artisti del Panettone” potranno arrivare direttamente a casa, a Milano, Roma e Torino, con il servizio di delivey Cosaporto.it. Magari, insieme ad una buona bottiglia di Asti o di Moscato d’Asti, compagni perfetti, nel calice, di ogni buon panettone.

Copyright © 2000/2020