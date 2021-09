Aspettando il Rapporto 2021: 14,4 miliardi di euro di fatturato nel 2020 per Coop, il 2,2% dal vino

Con una quota di mercato nella grande distribuzione del 12,4%, Coop ha chiuso il 2020 nell’emergenza Covid con un fatturato complessivo di 14,4 miliardi di euro, dei quali 13,3 miliardi sviluppati solo dalla parte retail. Un giro d’affari, quello del retail, in cui l’alimentare ha una quota dell’81,7%, e nel quale il vino pesa per il 2,2% (290 milioni di euro). Sono i dati, analizzati per WineNews dal player della gdo aspettando il “Rapporto Coop 2021” sui consumi e gli stili di vita degli italiani di oggi e di domani, che sarà presentato in anteprima digitale il 7 settembre al Centro Svizzero a Milano, da Marco Pedroni, presidente Ancc Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) e Coop Italia, e Maura Latini, ad Coop Italia, a cura di Albino Russo, dg Ancc Coop (con accesso ad un numero limitato di ospiti e solo previa esibizione del Green Pass, e in live streming su italiani.coop). E che rappresenta la fotografia più completa dell’Italia vista dal carrello della spesa, perché quello che mangiamo dice tutto, e di più, degli italiani, che, nella pandemia che ha stravolto le abitudini e i consumi delle famiglie riflettendosi anche negli acquisti al supermercato, hanno riscoperto il valore del cibo e del vino e l’importanza delle loro filiere, riportandoli al centro della tavola nella vita quotidiana.

