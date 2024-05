Austria n. 1 per il Sauvignon. Bene l’Italia, soprattutto con Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Il Sauvignon resta uno dei vitigni più amati del mondo. E se i migliori vini arrivano dall’Austria, anche Francia, Italia e Sudafrica propongono grandi espressioni. Nel caso del Belpaese, soprattutto dall’Alto Adige, territorio che più ha contribuito alle 40 medaglie (tra cui il “Grande Oro” e “Trofeo Rivelazione”, il Sauvignon 2022 di Wasserhof), e che ha visto oltre il 33% dei vini presentati premiato con una medaglia. Buona prestazione anche del Friuli Venezia Giulia, con cinque medaglie, e riconoscimenti sono arrivati anche per Lazio, Sicilia e Piemonte, segno che il Sauvignon è un vitigno capace di adattarsi al clima ed ai diversi terroir italiani. Questo il verdetto della “Sauvignon Selection” n. 15 del Concours Mondial de Bruxelles, di scena nei giorni scorsi, che ha visto in gara 1.285 vini da tutto il mondo, con premi andati a 27 Paesi.

Diciassette le medaglie d’oro italiane, per cantine che vanno da Venica & Venica a Drius Mauro, da Jacuss a La Cappuccina, da Casale del Giglio a Cantine Fina, da Giovannetti G. a Josef Brigl, da Eredi Canonica Cav. Cesare a Tenuta Kornell, da Cav. Emiro Bortolusso a Mauslocherhof der Kiem Gerda, dalla Cantina Sociale Cornaiano ad Ansitz Waldgries, dalla Cantina di Cortaccia, alla Cantina di Bertiolo e Borgo Stajnbech.

Come detto, però, l’Austria è la grande vincitrice. La regione dello Steiermark, che ha ospitato il concorso, “non ha fatto mistero delle sue ambizioni di produrre i migliori Sauvignon Blanc del mondo, e le cifre e le degustazioni lo dimostrano. Il 42% (161) dei vini austriaci iscritti è stato premiato dai nostri giudici professionisti. Il miglior Sauvignon del Concorso proviene dal Südsteiermark. Si tratta del Muster-Gamlitz Sauvignon Blanc Grubthal 2020, un grande vino che ha conquistato i nostri giudici per la sua eleganza, lunghezza e complessità, e in particolare una bella nota di ananas”, spiegano gli organizzatori.

