Barilla, Coop e Danone con la Società Italiana di Pediatria per contrastare l’obesità infantile

Secondo l’“European Regional Obesity Report” 2022 dell’Oms, 1 bambino in età scolare su 3 nella regione europea convive con l’obesità o il sovrappeso, e questo numero è destinato ad aumentare. Purtroppo nello stesso Report, l’Italia nella classe di età 5-9 anni è il Paese con la percentuale più elevata (42%) di bimbi in sovrappeso o obesi. Aiutare a contrastare l’obesità infantile rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica del nostro tempo. Per questo, l’alleanza Barilla, Coop e Danone (aBCD) ha consegnato alla Società Italiana di Pediatria (Sip) il progetto “ViviSmart-Nutrirsi, Muoversi, Vivere meglio”, che non è solamente una campagna di comunicazione, ma un percorso educativo stimolante e coinvolgente, validato da medici competenti, da fare con i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti sull’educazione alimentare e sugli stili di vita sani, per diffondere una cultura dell’alimentazione incentrata sulla Dieta Mediterranea e l’esercizio fisico, con una piattaforma digitale interattiva.

Ad oggi con “ViviSmart” sono stati coinvolti 1.801 insegnanti, 2.511 famiglie e più di 40.000 bambini delle classi terze, quarte e quinte elementari, e la sua efficacia è stata confermata da una ricerca delle Università Lumsa, Napoli Parthenope e Roma Tre che rileva un significativo incremento delle competenze dei bambini relativamente alle scelte alimentari salutari (in termini di qualità e quantità degli alimenti) ed all’importanza dell’attività fisica, oltre che un’influenza positiva dei bambini sui comportamenti di tutta la famiglia. In particolare, la campagna ha avuto un impatto positivo sul consumo di acqua, frutta e verdura e sulla riduzione del consumo di dolci e della sedentarietà. Nella fase sperimentale (2017-2019), il progetto ha coinvolto quattro città (Milano, Parma, Genova, Bari), nel 2021 è stata presentata una versione digitale pensata per poter essere utilizzata sia in presenza sia in digitale, e, nel 2022, grazie al kit ViviSmart, è entrato a far parte della “Green Community del Piano RiGenerazione Scuola” del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica.

“Le campagne di educazione sanitaria che hanno come protagonisti i bambini stessi possono rivelarsi estremamente efficaci nel migliorare le loro conoscenze su alimentazione e stili di vita sani”, sottolinea la presidente della Società Italiana di Pediatria Annamaria Staiano. “È importante sottolineare il grande lavoro scientifico su cui si basa il progetto, insieme all’evoluzione della parte di comunicazione”, afferma Francesco Del Porto, presidente Regione Italia di Barilla. “Nell’ultimo secolo l’alimentazione degli italiani è stata stravolta dalla crescita dell’economia e dei sistemi di produzione. È quindi importante che ci sia la possibilità di apprendere come scegliere al meglio le occasioni alimentari che oggi abbiamo, non tralasciando l’attività fisica”, spiega Maura Latini, presidente Coop Italia. “La nostra missione - conclude Fabrizio Gavelli, presidente e ad Danone - è portare la salute attraverso l’alimentazione al maggior numero possibile di persone. Cominciare dai bambini, che sono il nostro futuro, è fondamentale”.

