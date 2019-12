“Barman” di Paparelle (Italia) e “L’influenza del vino” di Arriaga (Spagna) vincono Spirito di Vino

“Barman” dell’italiano Diego Paparelle (primo classificato), “First Aid” del serbo Filip Najdanović (secondo classificato) e “Il genio della bottiglia” del portoghese Bruno Albuquerque con (terzo classificato) per la sezione under 35; lo spagnolo Manuel Arriaga con con “L’influenza del vino” (primo classificato), il ceco Evžen David con “Moon” (secondo classificato), e il polacco Czesław Przęzak con “Double refueling”e il ceco Roman Kubec con “Vino” (terzi classificati a pari merito), nella categoria over 35. Ecco gli originali e divertenti vincitori di Spirito di Vino, lo storico Concorso internazionale promosso da 20 anni dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia per celebrare le più graffianti vignette satiriche sul tema del vino.

“Spirito di Vino in questi anni è cresciuto a livello internazionale diventando il punto di riferimento della satira sul mondo del vino, unendo persone di culture e nazionalità diverse. Un’occasione importante per far conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo, sottolinea la presidente del Movimento Turismo del Vino, Elda Felluga.

Ad eleggere i vincitori del Concorso la giuria guidata da Alfio Krancic - con il presidente onorario Giorgio Forattini, e nomi della satira, del giornalismo e della grafica, da Emilio Giannelli a Valerio Marini, da Gianluigi Colin a Franz Botré, da Carlo Cambi a Paolo Marchi, da Aldo Colonetti a Fede & Tinto e Francesco Salvi - in premio una selezione delle migliori etichette delle cantine del Movimento, e fino al 6 gennaio alla Fondazione Auxilia e Centro Internazionale Podrecca a Cividale del Friuli è possibile visitare la mostra con le loro vignette, accanto ad un’esposizione diffusa di quelle storiche nei negozi della città per celebrare i 20 dell’evento.

