“Bere il Territorio” 2023, il racconto di viaggio più bello in un territorio del vino è “Alba”

Paola Vercellotti, una vita tra Villareggia in Piemonte e Lille in Francia, per il racconto di viaggio in un territorio del vino italiano “Alba”, ispirato da un percorso di enoturismo nelle terre del Canavese, per la sezione generale; il giornalista e cartografo Alessandro Masnaghetti per l’attività editoriale di Enogea e il prezioso lavoro svolto nella redazione delle mappe di molti territori del vino italiano, e il volume “La biodiversità viticola. I custodi, i vitigni, i vini” di G.r.a.s.p.o. (Gruppo di Ricerca Ampelografica per la Salvaguardia e la Preservazione dell’Originalità e biodiversità viticola) fondato da Aldo Lorenzoni, Giuseppe Carcereri e Luigino Bertolazzi, per i “Premi Speciali” dedicati alla ricerca; e le donne vignaiole di grandi cantine del Barolo che operano insieme a favore dell’eco-sostenibilità riunite nell’associazione “L’Anello Forte” di Monforte d’Alba, per il riconoscimento dedicato alla sostenibilità. Ecco i vincitori del Concorso Letterario “Bere il Territorio” 2023, promosso da Go Wine, all’edizione n. 22 di scena nei giorni scorsi al Castello di Grinzane Cavour nel cuore delle Langhe, Roero e Monferrato Patrimonio Unesco, e che ha consegnato il riconoscimento di “Maestro”, per le nuove generazioni, all’eclettico e poliedrico artista, disegnatore, scrittore e scultore italiano Ugo Nespolo, capace con le sue opere di richiamare anche il valore dei paesaggi del vino, come ne “La porta sul vigneto” all’Art Park La Court di Michele Chiarlo, il più esteso museo a cielo aperto tra i vigneti proprio nelle Langhe. La giuria del Concorso - sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e da una selezione di aziende vinicole italiane - è composta dal linguista Gian Luigi Beccaria, dallo scrittore e giornalista scientifico Piero Bianucci, Valter Boggione, professore di Letteratura italiana all’Università di Torino, dalla scrittrice Margherita Oggero, dal giornalista Bruno Quaranta de “La Repubblica”, e da Massimo Corrado, presidente Go Wine.

