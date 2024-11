“Berebene 2025”, i vini d’Italia con il miglior rapporto qualità-prezzo, secondo “Gambero Rosso”

La Matta Dosaggio Zero 2023 di Casebianche premiato come “miglior Bollicina”; il Falerio Pecorino Maree 2023 di Madonnabruna come “miglior Bianco”; Il Friuliano Doc Friuli Colli Orientali Pinot Grigio Ramato 2023 di Sirch come “miglior Rosato”; il Chianti Classico 2021 di Borgo Salcetino come “miglior Rosso”; il Canelli Tenuta del Fant 2023 de Il Falchetto come “miglior Dolce”; il Barbera d’Asti Superiore di Savej 2021 di Terre Astesane come “miglior Vino sotto i 10 euro”: ecco i premi, assegnati a “Berebene 2025”, l’edizione n. 34 della guida del vino dal miglior rapporto qualità-prezzo, secondo “Gambero Rosso”, andata in scena, ieri, 17 novembre, a Roma.

I vini premiati sono ben 937 (di cui 64 tra spumanti e vini frizzanti, 412 vini bianchi, 69 vini rosati, 377 vini rossi, 15 vini dolci): la denominazione più premiata è la Barbera d’Asti (con 16 vini), che traina il palmarès del Piemonte, la regione con la migliore offerta per il bere bene, con 112 vini, seguita da Veneto, con 92 vini e Toscana, con 84.

“La Guida è davvero la piena dimostrazione di come l’Italia, a differenza di altri paesi a vocazione enologica, offra ottimi vini per ogni fascia di prezzo, tutti in grado di restituire l’identità di una zona viticola, il tratto caratteristico di un vitigno, la filosofia produttiva di un vignaiolo o di un’azienda. A partire da ben 92 ottime bottiglie sotto i 10 euro - continua Lorenzo Ruggeri, direttore “Gambero Rosso” - questa Guida ha saputo assicurarsi, di edizione in edizione, una fetta di pubblico sempre più larga, attenta e competente. L’accessibilità del vino italiano è il vero tema del momento, i prezzi sono cresciuti tanto e hanno finito per allontanare una fascia giovane di pubblico. Per fortuna, con buon spirito critico e di ricerca possiamo ancora trovare eccellenti bottiglie sotto i 20 euro in tutte le regioni. Così abbiamo redatto una carta ideale con bollicine, cui abbiamo aggiunto i frizzanti, i bianchi, i rosati, i rossi. Senza trascurare qualche vera chicca tra i dolci”.

Focus - I premi nazionali della Guida “Berebene 2025” del “Gambero Rosso”

Miglior Bollicina: La Matta Dosaggio Zero 2023, Casebianche

Miglior Bianco: Falerio Pecorino Maree 2023, Madonnabruna

Miglior Rosato: Friuliano Doc Friuli Colli Orientali Pinot Grigio Ramato 2023, Sirch

Miglior Rosso: Chianti Classico 2021, Borgo Salcetino

Miglior Dolce: Canelli Tenuta del Fant 2023, Il Falchetto

Miglior Vino sotto i 10 euro: Barbera d’Asti Superiore Savej 2021, Terre Astesane

Focus - I 21 campioni della Guida “Berebene 2025” del “Gambero Rosso”, regione per regione

Valle d’Aosta: Valle d’Aosta Petite Arvine 2023, Les Crêtes

Piemonte: Barbera d’Asti Superiore I Tre Vescovi 2022, Vinchio Vaglio

Liguria: Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2023, Durin

Lombardia: Riviera del Garda Classico Groppello 2023, Cantrina

Trentino: Trentino Riesling 2023, Maso Poli

Alto Adige: Alto Adige Pinot Bianco 2023, Kettmeir

Veneto: Bardolino Montebaldo Delara 2022, Guerrieri Rizzardi

Friuli Venezia Giulia: Friuliano Doc Friuli Colli Orientali Pinot Bianco 2023, Roberto Scubla

Emilia Romagna: Romagna Albana Albena 2023, Assirelli

Toscana: Chianti Colli Fiorentini Sorrettole 2022, La Querce

Marche: Bianchello del Metauro Superiore Rocho 2022, Roberto Lucarelli

Umbria: Spoleto Trebbiano Spoletino 2023, Le Cimate

Lazio: Lepino 2020, Donato Giangirolami

Abruzzo: Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2023, Tenuta I Fauri

Molise: Molise Tintilia 2021, Tenute Martarosa

Campania: Rosato 2023, Cenatiempo

Basilicata: Aglianico del Vulture Synthesi 2020, Paternoster

Puglia: Terra d’Otranto Negroamaro Notte Rossa 2022, Terre Di Sava

Calabria: Cirò Rosso Classico Superiore Colli del Mancuso Ris. 2021, Ippolito 1845

Sicilia: Sicilia Giato 2023, Centopassi

Sardegna: Vermentino di Sardegna Chlamys 2023, Tenute Fois - Accademia Olearia

