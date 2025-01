“Best Italian Beer” 2024: vince la “Session Ipa” de Il Maglio, miglior birrificio è il Birra Riversa

La miglior birra artigianale prodotta nel 2024 in Italia? La “Session Ipa” del birrificio Il Maglio, a Galliera Veneta (Padova), che conquista la “Spiga d’Oro”, seguita dalla “Natavota Red” del Birra Kbirr a Giugliano in Campania (Napoli) insignita della “Spiga d’Argento”, e dalla “Pale Ale” realizzata da Birra Riversa di Cascina Torrazza (Brescia) che si aggiudica la “Spiga di Bronzo”. A stabilirlo l’edizione n.8 del “Best Italian Beer” 2024, il premio nazionale organizzato da FederBirra, la Federazione italiana birra artigianale, e rivolto a tutti i produttori di birra artigianale italiana o comunque non industriale.

Assegnati anche i riconoscimenti ai migliori birrifici con i “Best Italian Breweries”: il primo premio, chiamato “Tino d’Oro”, è andato a Birra Riversa, che così conquista il gradino più alto del podio per quanto riguarda l’azienda e il terzo posto per quanto concerne invece la birra prodotta, mentre il “Tino d’Argento” va al Birrificio di Legnano, e il “Tino di Bronzo” al The Ugly Sheep a Schio (Vicenza).

Ma ci sono anche i “Packaging Beer Awards” per valorizzare e premiare l’impegno di quei birrifici italiani che investono nel miglioramento dell’immagine del proprio prodotto: assegnate le “Etichetta d’Oro”, “Etichetta d’Argento” e “Etichetta di Bronzo”. Per le birre in lattina da 0,33 cl ha vinto la “Chi-ca” di Birra della Torre, mentre per le bottiglie in vetro da 0,50 cl il riconoscimento è andato alla “Sikelia” del Birrificio Realmalto.

Oltre ai premi principali, i più prestigiosi, sono state in totale 41 le categorie in concorso: dalla Belgian White all’American Pilsner, passando per la English Brown e la Strong “scotch” ale, ma anche Birre senza Glutine o con più di 10 gradi. Ogni tipologia e birra è stata a sua volta insignita del “Luppolo d’Oro”, “Luppolo d’Argento” e “Luppolo di Bronzo”, oltre in alcuni casi anche della “Gran Menzione”.

