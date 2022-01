“Best Italian Wines of 2021” by Ian d’Agata, Brunello di Montalcino Fuligni 2016 al n. 1

Che l’annata 2016 del Brunello di Montalcino si stata davvero eccezionale (dopo una 2015 altrettanto celebrata) ormai è un fatto acclarato dalla critica italiana, mondiale e dal mercato. E non stupisce, dunque, che la vendemmia 2016 del grande territorio toscano sia assoluta protagonista anche nella lista dei “Best Italian Wines of 2021” by Ian d’Agata, wine writer tra i più esperti e profondi conoscitori del vino italiano nelle sue tante espressioni, già firma di testate come “Decanter” e “Vinous” ed oggi Editor-in-Chief di “TerroirSense Wine Review” e presidente della “TerroirSense Academy”. Che, in un podio da 99 punti su 100, ha messo, al vertice assoluto, il Brunello di Montalcino 2016 Fuligni, una delle cantine storiche di Montalcino e tra i riferimenti stilistici e qualitativi del territorio, guidata da una signora del vino come Maria Flora Fuligni, davanti ad un mostro sacro come il Barolo Monfortino 2015 Riserva di Giacomo Conterno, ormai stabilmente il vino italiano più quotato nel mercato del collezionismo e delle aste, davanti ad un altra griffe del territorio toscano, ovvero il Brunello di Montalcino Riserva 2016 di Poggio di Sotto del gruppo ColleMassari Wine Estates di Claudio Tipa.

Un podio seguito, ancora, da un tris di Brunelli. Con una valutazione di - 98+, in posizione n. 4, c’ il Brunello di Montalcino di Costanti, seguito, con - 98 dal Brunello di Montalcino 2016 di Baricci, e dal Brunello di Montalcino 2016 Vigneti del Versante di Pian dell’Orino. In posizione n. 8 si vola in Sicilia, invece, con l’Etna Rosso Riserva Rovittello 2016 di Benanti, per poi andare nelle Langhe, al n. 9, con il Barbaresco Asili Riserva 2016 di Ca’ del Baio, con la Toscana a chiudere ancora la “Top 10”, con il Vin Santo di Carmignano Riserva 2013 di Capezzana.

A seguire, tra i migliori 20 vini dell’anno secondo Ian d’Agata (la cui lista completa, molto più lunga, si trova qui), tanti altri grandi classici del vino italiano. Come il Marsala Oro Superiore Riserva 1988 di Marco de Bartoli, il Merlot La Ricolma Igt Toscana 2018 di San Giusto a Rentennano, il Redigaffi 2018 di Tua Rita, e ancora il Brunello di Montalcino 2013 Riserva della Tenuta Greppo Biondi Santi, “culla” del Brunello, seguita dal Brunello di Montalcino 2016 di Canalicchio di Sopra, dal Barolo Ravera Bricco di Pernice 2016 di Cogno, dal Barolo Percristina 2011 di Domenico Clerico, dal Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018 di Donnafugata, dal Barbaresco 2018 di Gaja, dal Barolo Bricco Manescotto 2017 di Giovanni Corino, e ancora dal Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie de Il Marroneto di Alessandro Mori.

Focus - I “Best Italian Wines of 2021” di Ian d’Agata da 99 a - 95 punti su 100

Fuligni 2016 Brunello di Montalcino - 99

Giacomo Conterno 2015 Barolo Monfortino Riserva - 99

Poggio di Sotto 2016 Brunello di Montalcino Riserva - 99

Costanti 2016 Brunello di Montalcino - 98+

Baricci 2016 Brunello di Montalcino - 98

Pian dell’Orino 2016 Brunello di Montalcino Vigneti del Versante - 98

Benanti 2016 Etna Rosso Riserva Rovittello - 97

Ca’ del Baio 2016 Barbaresco Asili Riserva - 97

Capezzana 2013 Vin Santo di Carmignano Riserva - 97

Marco De Bartoli 1- 988 Marsala Oro Sup. Riserva - 97

San Giusto a Rentennano 2018 Merlot La Ricolma Toscana - 97

Tua Rita 2018 Redigaffi Toscana - 97

Biondi-Santi Tenuta Greppo 2013 Brunello di Montalcino Riserva - 96

Canalicchio di Sopra 2016 Brunello di Montalcino - 96

Cogno 2016 Barolo Ravera Bricco Pernice - 96

Domenico Clerico 2011 Barolo Percristina - 96

Donnafugata 2018 Passito di Pantelleria Ben Ryé - 96

Gaja 2018 Barbaresco - 96

Giovanni Corino 2017 Barolo Bricco Manescotto - 96

Il Marroneto 2016 Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie - 96

Miani Ribolla Gialla 2019 Pettarin Friuli Colli Orientali - 96

Quintarelli 2013 Amarone della Valpolicella Classico - 96

Roagna 2016 Barbaresco Asili Vecchie Viti - 96

Tiberio 2018 Trebbiano d’Abruzzo Fonte Canale - 96

Vallone 2016 Graticciaia Salento - 96

Aldo Conterno 2017 Barolo Romirasco - 95+

Cavallotto 2015 Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva - 95+

Dal Forno 2015 Amarone Monte Lodoletta - 95+

Ettore Germano 2016 Barolo Vignarionda - 95+

Masi 2013 Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe - 95+

Massolino 2015 Barolo Vigna Rionda Riserva - 95+

Quintodecimo 2016 Taurasi Riserva Vigna Quintodecimo - 95+

Tenuta di Sesta 2015 Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Riserva - 95+

Valentini 2015 Montepulciano d’Abruzzo - 95+

Brigaldara 2016 Amarone della Valpolicella Classico - 95

Cascina delle Rose 2018 Barbaresco Rio Sordo - 95

Conterno Fantino 2017 Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra - 95

Cortese 2018 Barbaresco Rabajà

Fontodi 2018 Flaccianello delle Pieve Colli Toscana Centrale - 95

Frescobaldi 2018 Chianti Rufina Nipozzano Riserva Vecchie Viti - 95

Feudo di San Maurizio 2018 Vuillermin Valle d’Aosta - 95

Isole e Olena 2018 Cepparello Toscana - 95

Köfererhof 2019 Sylvaner R Valle Isarco Alto Adige - 95

La Fiorita 2016 Brunello di Montalcino Fiore di No - 95

Le Macchiole 2018 Paleo Rosso - 95

Livio Felluga 2018 Terre Alte Rosazzo - 95

Mastrojanni 2016 Brunello Vigna Loreto - 95

Nales Margre Moscato Giallo Passito Baronesse Alto Adige - 95

Paitin 2016 Barbaresco Serraboella Sorì Paitin Vecchie Vigne Riserva - 95

Paolo Conterno 2013 Barolo Ginestra Riserva - 95

Salvatore Molettieri 2013 Taurasi Riserva Vigna Cinque Querce

Santa Maria Mariavalverde 2013 Amarone della Valpolicella Classico - 95

Silvano Follador 2020 Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut Nature - 95

Speri Amarone 2016 della Valpolicella Classico Sant’Urbano - 95

Tedeschi 2016 Amarone della Valpolicella Maternigo Riserva - 95

Tenuta delle Terre Nere 2019 Etna Rosso San Lorenzo - 95

Tenuta San Guido 2018 Bolgheri Superiore Sassicaia - 95

Tommasi Viticoltori 2010 Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva - 95

Val di Suga 2016 Brunello di Montalcino Vigna Spuntali - 95

Vie di Romans 2019 Flor de Uis Friuli Isonzo - 95

Villa 2008 Franciacorta Brut 40 anni Riserva - 95

Vini Felici 2020 Zibibbo di Pantelleria Casa Nika - 95

Vini Franchetti 2019 Contrada P Terre Siciliane - 95

Copyright © 2000/2022