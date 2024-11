Bibenda 2025, glamour e grandi bottiglie per la festa dei “Cinque Grappoli”

In prima fila c’era Claudio Ranieri, neo-allenatore della Roma, acclamato con una standing ovation e proclamato “Sommelier d’Onore”; c’era Giorgia, cantante tra le più amate, in questo momento alla ribalta dei riflettori come conduttrice di X Factor; c’era Al Bano, artista evergreen ma anche produttore di vino nella sua Puglia; c’era Bruno Vespa, anchorman e vignaiolo; c’erano campioni dello sport come Francesco Moser e politici noti come Massimo D’Alema; non potevano mancare le istituzioni, con il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e naturalmente WineNews, con il direttore Alessandro Regoli, insieme a produttori di tutta Italia, oltre 1.200 persone: molto glamour e grandi bottiglie alla festa dei “Cinque Grappoli” by Bibenda 2025, a Roma, voluta e animata, come da tradizione, da Franco Maria Ricci, “deus ex machina” di una serata di gala in cui, nella prestigiosa cornice del Rome Cavalieri, sono stati premiati 747 vini (e 52 grappe), selezionati dalla guida. L’evento è stato non solo l’occasione per discutere delle prossime sfide che il mondo del vino italiano dovrà affrontare, ma anche per brindare al suo futuro, basato su civiltà, stile, cultura ed eccellenza, nel nome del convivio e del savoir faire del Belpaese. Al centro della serata un eccezionale banco di assaggio, con oltre 9.000 bottiglie in degustazione, per un valore superiore ai 650.000 euro.

Franco Ricci incarna da sempre il ruolo di geniale “animatore” del mondo del vino italiano, per il quale ha fatto moltissimo (fin dagli Anni Novanta del Novecento), anche oggi che è alla guida della Fis - Fondazione Italiana Sommelier, uno dei più grandi centri di cultura del vino del mondo. Ed è stato proprio Ricci ad assegnare a Claudio Ranieri, il nuovo allenatore della Roma, il titolo di “Sommelier d’Onore”: Ranieri, acclamato con una vera e propria ovazione in sala, ha dichiarato a WineNews: “sono stato chiamato alla Roma dopo una grande grandinata. Ora dovrò fare con ciascuno dei miei calciatori quello che fate voi con ogni grappolo d’uva: prendermene grande cura”. Mister Ranieri ha poi confessato di avere un rapporto di sobrietà col vino: “a casa con mia moglie non lo beviamo nel quotidiano, ma con gli amici ci fa piacere condividere un buon rosso e talvolta le bollicine”. Non meno calorosa l’accoglienza per i cantanti Al Bano, produttore nella sua tenuta a Cellino San Marco, e Giorgia, tra le interpreti più amate in Italia, in questo momento alla ribalta dei riflettori come conduttrice di X Factor (presente insieme al compagno, il ballerino Emanuel Lo), al tavolo, tra gli altri, con lo scrittore Fulvio Abbate. Il patron di Bibenda Franco Maria Ricci ha strappato loro una promessa di un prossimo concerto esclusivo per il mondo del vino. Immancabile Bruno Vespa - decano del giornalismo italiano e da dieci anni anche produttore di vino con “Vespa Vignaioli”, a Manduria - e in veste di vignaioli anche i politici Massimo D’Alema e il senatore Dario Stefàno.

Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha partecipato alla serata-evento Bibenda, ha confermato come “la cucina senza un buon vino è come se fosse afona. Il mondo del vino sa esprimere tanto e ovunque nel mondo c’è sete e fame di made in Italy”. Il legame tra vino e sport era incarnato anche dal campione di ciclismo Francesco Moser, produttore di Trentodoc nella sua azienda Moser Trento, accompagnato da Paolo Bianchini, alla guida della griffe del Brunello di Montalcino Ciacci Piccolomini d’Aragona, che ha un vero e proprio Museo della Bicicletta, unica cantina in Italia.

Copyright © 2000/2024