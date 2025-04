Bio, veg, a basso grado alcolico e con il tappo “salva oceani”: è il vino contemporaneo?

Primo tappo al mondo prodotto utilizzando plastica riciclata raccolta lungo le coste dell’Asia e destinata a finire negli oceani (Ocean Bound Plastic), con una soluzione che unisce elevate prestazioni tecniche alla salvaguardia dell’ambiente, contribuendo concretamente alla riduzione dell’inquinamento marino, il “Nomacorc Ocean” si candida ad essere la nuova chiusura del vino contemporaneo. La cui filosofia secondo Mack & Schühle Italia - tra i big del vino italiano con un fatturato 2024 di oltre 200 milioni di euro - è racchiusa nel progetto Grapur, un vino biologico, vegano e a basso contenuto alcolico, con solo 9% vol, senza processi di dealcolazione e con un apporto calorico contenuto, che mette al centro innovazione, responsabilità e collaborazione lungo tutta la filiera, dal vigneto al tappo ideato da Vinventions, per sostenere un consumo più consapevole e rispettoso dell’ambiente e in risposta alle esigenze di una nuova generazione di consumatori, attenti alla qualità, ma anche all’impatto ambientale delle proprie scelte.

Per queste sue caratteristiche Grapur ha conquistato il “Red Dot Design Award”, uno dei maggiori e più importanti premi del design mondiale. Al cuore del progetto c’è, infatti, una filiera sostenibile che coinvolge realtà d’eccellenza come Vinventions, il fornitore più completo al mondo di soluzioni di chiusura del vino, che ha contribuito con il tappo “Nomacorc Ocean” (utilizzato in anteprima mondiale dalla griffe siciliana Donnafugata per Damarino Sicilia Bianco Doc, ndr). “Il nostro impegno per la sostenibilità - spiega Antonino La Placa, direttore commerciale Italia Vinventions - ci porta ad essere partner di progetti innovativi e che hanno cura del pianeta. Oggi rappresentiamo un punto di riferimento affidabile per tutti i produttori di vino che vogliono migliorare le loro prestazioni, offrire vini di qualità e minimizzare l’impatto sull’ambiente, e il nostro tappo “Nomacorc Ocean” sta concretamente aiutando a dare nuova vita a plastica che sarebbe finita negli oceani”.

Copyright © 2000/2025