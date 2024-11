Black Friday e Cyber Monday: l’Enogastronomia al terzo posto tra le categorie più interessate

È dietro ad Abbigliamento e Beauty, ma davanti a Giocattoli, Informatica-Elettronica e le varie esperienze legate al mondo dei viaggi e degli eventi. L’Enogastronomia si piazza al terzo posto tra le categorie più interessate dagli acquisti nei giorni compresi tra il Black Friday (29 novembre) e il Cyber Monday (2 dicembre) che per il 2024 non si limiterà a singole giornate dedicate, ma durerà complessivamente 10 giorni con le offerte della Black Week che inizieranno per l’appunto il 22 novembre. Il trend conferma in parte i numeri 2023, quando l’acquisto di prodotti come cibo e vino, era già una delle transazioni online più effettuate in assoluto. E se 12 mesi fa l’Elettronica era la categoria più performante dall’evento, quest’anno per la stessa viene evidenziato un trend decrescente (-14%) con un previsto calo delle vendite in favore di acquisti in altre categorie merceologiche, magari proprio quelle legate all’enogastronomia. Sono le stime in previsione del “venerdì nero” e del “lunedì cibernetico” (e più in generale della “settimana nera”) da parte dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, che ha analizzato come gli italiani spenderanno online oltre 2 miliardi di euro (+9% sul 2023) generando un traffico di 38 milioni di pacchi (+13%). Viene inoltre evidenziato che, quest’anno, gli operatori particolarmente competitivi realizzeranno anche 10 volte il fatturato di un giorno medio, il doppio sul 2023. Secondo lo studio infatti, gli italiani tendono a “congelare” i propri desideri in attesa di queste giornate quando i prodotti sono a prezzi scontati o in offerta. Non mancheranno, infatti, nei prossimi giorni, promozioni che sono finalizzate a premiare un target di clienti specifico: tra queste spiccano le iniziative di sconto anticipato per i più fedeli con alcuni commercianti che scelgono di arricchire le proprie offerte con ulteriori vantaggi, come l’inserimento di omaggi, l’abbassamento della soglia minima del carrello per beneficiare della spedizione gratuita o la creazione di bundle di prodotti da acquistare insieme.

“La maggior parte dei merchant manterrà una politica di sconti in linea con quella dell’anno passato: su determinati prodotti i risparmi per il consumatore potranno superare anche il 30% - sostiene Valentina Pontiggia, direttrice dell’Osservatorio - per quanto riguarda le abitudini di acquisto, ci aspettiamo che quasi la totalità degli eShopper (chi tendenzialmente compra solo sul web, ndr) acquisti online durante questo periodo di promozioni, beneficiando di un risparmio medio di circa 20 euro ogni 100 euro spesi”. Sarà il Settentrione a trainare gli acquisti: secondo le stime quasi il 28% degli acquirenti è residente nelle regioni del Nord-Ovest, oltre il 24% risiede nel Nord-Est del Paese, mentre il centro Italia vede oltre il 19%, al pari del Sud con quasi il 19%, e le isole con solo il 9,5%.

“Il picco di vendite derivante dal Black Friday non è più limitato a una sola giornata, ma si è esteso a ben 10 giorni, dove il venerdì e la domenica precedenti al Black Friday e il Cyber Monday sono addirittura le giornate con il più alto numero di acquirenti e volume di spesa - spiega il presidente Netcomm, Roberto Liscia - è in questa finestra temporale che gli italiani concentreranno i loro acquisti online più significativi, rimasti quasi come “congelati” in vista del Natale. È chiaro, ormai, che questa stagionalità promozionale, benché guidata dal canale online, costituisce un evidente beneficio anche per i negozi fisici, che possono godere di una generale spinta ai consumi”.

