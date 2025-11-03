Bob Sinclar, uno dei dj più famosi del mondo, fa causa ad un produttore di vino della Provenza

Bob Sinclar, uno dei dj più famosi del mondo, fa causa ad un produttore provenzale che ha creato il vino “Bob Singlar”, nato da un gioco di parole con il nome occitano del cinghiale (“singlar”). La tenuta La Mongestine, situata ad Artigues (Haut-Var) produce una gamma che comprende vini rosati, rossi e bianchi, tra cui appunto la linea Bob Singlar, composta da vini naturali e senza solfiti. Secondo la rivista specializzata “La Revue du vin de France”, che ha dato la notizia, quest’estate Maxime Gamard, enologo di La Mongestine, ha ricevuto una lettera dall’avvocato del dj Bob Sinclar che chiedeva il risarcimento dei danni per l’uso improprio del suo nome.

Anche diversi suoi distributori hanno ricevuto una lettera che intimava loro di ritirare dalla vendita la gamma, di cui erano state prodotte 40.000 bottiglie. Questo è stato un duro colpo per la tenuta, che promuove vini “piacevoli, festosi e naturali”. Il fatto che l’iniziativa provenga da un musicista appare ancora più sconcertante, secondo i proprietari, visto che la Mongestine coltiva da tempo relazioni con il mondo della musica. Il produttore ha persino catturato l’attenzione di uno dei più grandi musicisti jazz contemporanei, il sassofonista Laurent Bardainne. Proprio un “Bob Bardainne” è stato aggiunto alla gamma Bob, e il compositore ha investito nella creazione di un’annata 2024 che porta il suo nome. La tenuta vanta anche contatti nel panorama della musica elettronica, essendo partner di lunga data del “Bon Air Festival” di Marsiglia, uno dei principali eventi di musica elettronica in Europa. I dj che si esibiscono in questo festival sono spesso invitati nelle cantine di La Mongestine per degustazioni e dj set. Questa argomentazione potrebbe avere peso nelle trattative con gli avvocati della star, la cui richiesta di risarcimento, 8 anni dopo la creazione del marchio, giunge come “uno shock totale” per La Mongestine.

