Ornellaia Vendemmia d’Artista 2023, “La Vitalità” by Marina Abramovic in asta da Bonhams

“Bevi vino lentamente con gli occhi chiusi e ascolta la musica”: solo le “istruzioni” della grande artista e performer Marina Abramovic, impresse nell’etichetta dell’unica Salmanazar (9 litri) di Ornellaia Vendemmia d’Artista 2023, “La Vitalità”, in asta (per una stima da 20.000 a 40.000 sterline, insieme ad un 45 giri del celebre compositore Nino Rota, e ad una cena esclusiva per 6 persone alla Tenuta dell’Ornellaia), che, insieme agli altri grandi formati e bottiglie rare con l’etichetta realizzata dalla Abramovic, saranno all’asta da Bonhams (on line, dall’11 giugno al 23 giugno), nell’edizione n. 18 del progetto che, negli anni, ha coinvolto tanti grandi artisti contemporanei del mondo (da Michelangelo Pistoletto a Luigi Ontani, da Ernesto Neto a Rebecca Horn, per citarne solo alcuni), donando i proventi a fondazioni ed istituzioni museali di tutto il mondo. E che, anche quest’anno, come avviene dal 2019, andranno a sostegno della Fondazione Solomon R.Guggenheim “per sostenere l’attesissima mostra Guggenheim Pop, con opere firmate, tra gli altri, da Andy Warhol, Maurizio Cattelan, Richard Hamilton, Toy Lichtenstein e Coosje Van Bruggen”. 14 i lotti che compongono l’asta, tra grandi formati ed esperienze uniche nella cantina di Bolgheri del gruppo Frescobaldi ma anche nei diversi Musei Guggenheim nel mondo.

“Quando ho iniziato questo progetto, sono partita dal disegno, dalla materia prima: l’uva. Mi avvolgevo il viso con i grappoli e, all’improvviso, il verde vivido delle foglie e il nero profondo delle bacche cominciarono a vibrare. Una forza vitale, petali di energia che sbocciano dalla mente”, commenta Marina Abramović.

Come detto, il lotto principale sarà l’unico Salmanazar (9 litri) di Ornellaia 2023 La Vitalità Vendemmia d’Artista, ideato da Marina Abramović. “Questa bottiglia, numerata 1 su 1, è firmata dall’artista, che ha interpretato l’idea di Vitalità in un progetto incentrato sul tema del sé, inteso come un atto di consapevolezza e determinazione nel catturare la propria immagine. Il Salmanazar di 9 litri è un’opera unica - spiega Bonhams - concepita come una combinazione di elementi che coinvolgono la dimensione temporale della vita e dei sensi. In cima alla bottiglia si può accendere una candela rossa a forma di cono di cera, ispirata a una delle sue opere iconiche, Energy Hat. Mentre la fiamma brucia lentamente, segna il momento della ritualità e prepara il momento per il vino. Accanto ad esso, un disco in vinile a 45 giri di Nino Rota accompagna il gesto, trasformando lo spazio attraverso la musica”.

Ma, in catalogo, ci sono anche 10 Imperiali (6 litri) e altri formati o casse uniche, con la firma unica di Marina Abramovich. Chiamata (come avevamo già riportato qui) ad interpretare, dunque, il carattere della “Vitalità” per una vendemmia 2023 che il presidente di Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi, descrive così: “un’annata plasmata da un accordo quasi perfetto tra natura e intervento umano. Un inverno mite ha incoraggiato un risveglio precoce delle viti; le piogge primaverili hanno rifornito le riserve idriche del suolo; le notti fresche di settembre hanno preservato l’acidità e la complessità aromatica dei grappoli. Il vino che ne è nato irradia energia mentre sorprende contemporaneamente per la sua eleganza e la lunga e prolungata finitura, sostenuta da tannini setosi con un marcato carattere mediterraneo”.

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