Pianificazione del territorio con gli Odg e lavoro agricolo nel climate change: novità dalla Francia

Una proposta di legge nata “con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli agricoltori nella pianificazione dell’uso del suolo e di garantire l’esercizio delle attività agricole di fronte ai cambiamenti climatici”. Semaforo verde, dall’Assemblée Nationale, in Francia, per il disegno di legge del deputato Hubert Ott (Les Démocrates), di cui WineNews aveva recentemente parlato. Si tratta, infatti, di una novità importante perché tocca temi concreti e di attualità di cui da tempo si discute: l’ok al disegno di legge, di fatto, “libera” il lavoro notturno dal divieto di arrecare disturbo al vicinato in caso di condizioni meteorologiche avverse, e permette agli Organisme de défense et de gestion (Odg), che possono essere equiparabili ai consorzi di tutela attivi in Italia, un ruolo attivo e di primo piano nel “disegno” del territorio, e quindi nella pianificazione urbanistica che interessa le loro aree di produzione. Ci sarà, quindi, un maggiore coinvolgimento del settore agricolo nelle decisioni di pianificazione urbana con gli Odg che saranno pienamente consultati fin dall’inizio.

La questione del rapporto tra cambiamenti climatici e modalità di lavoro, l’altra novità, appare interessante anche perché è figlia di questi tempi. In tante aziende agricole, il lavoro notturno o nelle primissime ore del mattino è diventato, a causa delle temperature che sono cambiate, una necessità tecnica: basti pensare, ad esempio, alla vendemmia nelle ore più fresche del mattino per prevenire l’ossidazione, lo spostamento del bestiame al di fuori delle ore di punta e la falciatura notturna per limitare il rischio di incendi durante i periodi di siccità. Sono necessità spinte dai vincoli climatici, e non da comodità, ma che possono generare un inquinamento acustico e, quindi, un fastidio per il vicinato. Il disegno di legge punta ad un nuovo motivo di esenzione dalla responsabilità, quando la modifica dell’orario di lavoro è direttamente collegata all’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’obiettivo, pertanto, è quello di fornire una certezza giuridica proporzionata, conciliando l’interesse generale al mantenimento della produzione agricola con la legittima tutela dei residenti locali. Riconoscendo esplicitamente la necessità di questi adattamenti, si punta ad un quadro normativo chiaro, consentendo al contempo alle autorità locali di guidare e sostenere tali cambiamenti. La riforma proposta incarna, quindi, una logica di equilibrio: tutelare chi produce, senza trascurare le esigenze della vita comunitaria, e adattare la legge alle attuali realtà climatiche. E, di fronte ai rischi climatici, gli agricoltori potranno adeguare i propri orari di lavoro all’interno di un quadro chiaro.

“Questa legge - ha affermato il deputato Hubert Ott - rafforza il dialogo locale, protegge i terreni agricoli e adatta la nostra legislazione alle sfide climatiche. Questo testo ribadisce una semplice convinzione: la nostra agricoltura si sta evolvendo e dobbiamo fornirle un quadro di riferimento chiaro per progredire. Costruire l’equilibrio anziché subirlo, anticipare attraverso il dialogo anziché gestire le tensioni: questa è l’essenza del testo”.

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