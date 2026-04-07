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Export vino, la Spagna parte in salita a gennaio 2026: -15,1% in valore e -21,4% in volume

I dati by Oive: la categoria dei Dop imbottigliati a -17%, giù anche gli spumanti trainati dal Cava nel confronto con gennaio 2025

Primi segnali di un commercio internazionale del vino che parte in salita. Se già qualche anticipazione era arrivata per l’Italia, con l’analisi, a WineNews, di Matteo Zoppas, presidente Ita-Italian Trade Agency, che nei giorni scorsi ha parlato di un -35% a gennaio 2026 per l’export di vino italiano negli Stati Uniti, un dato globale, con il segno meno, arriva anche dalla Spagna, il terzo “player” del vino internazionale. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate spagnola (Aeat), analizzati dall’Organizzazione Interprofessionale del Vino spagnola (Oive), infatti, le esportazioni di vino spagnolo, a gennaio 2026, hanno registrato un calo del -15,1% in valore e del -21,4% in volume su gennaio 2025, raggiungendo rispettivamente 179,7 milioni di euro (32 milioni di euro in meno del 2025 e 46 milioni di euro in meno del 2024) e 121,4 milioni di litri. Con questa performance, le esportazioni di vino spagnolo su base annua, fino a gennaio 2026 (i 12 mesi compresi tra febbraio 2025 e gennaio 2026) mostrano un calo del -4,9% in valore e del -3,3% in volume, pari rispettivamente a 2,86 miliardi di euro e 1,87 miliardi di litri.
Su base annua fino a gennaio 2026, i vini imbottigliati Dop hanno registrato il calo maggiore di fatturato, in questo periodo, con una diminuzione di 96,4 milioni di euro. Lo stesso anche in volume, diminuiti di -25,2 milioni di litri. Gli spumanti hanno registrato una diminuzione di 40,3 milioni di euro e 17,3 milioni di litri, e calano anche i vini imbottigliati Igp (-17,7 milioni di euro e -15,8 milioni di litri).
Per categoria di prodotto, gennaio 2026 sullo stesso mese 2025, ha visto calare del -17% il vino Dop imbottigliato che vale 72,9 milioni di euro (rossi e rosati a -19,4%, i bianchi con un passivo più leggero a -6,7%). Giù anche gli spumanti a 27,2 milioni di euro (-14,8%) con il Cava, le bollicine più famose spagnole, a 18,7 milioni di euro (-19%). Tra i vini imbottigliati, l’unica categoria a salire sono i bianchi senza denominazione (+6,2%).

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