Export vino, la Spagna parte in salita a gennaio 2026: -15,1% in valore e -21,4% in volume

Primi segnali di un commercio internazionale del vino che parte in salita. Se già qualche anticipazione era arrivata per l’Italia, con l’analisi, a WineNews, di Matteo Zoppas, presidente Ita-Italian Trade Agency, che nei giorni scorsi ha parlato di un -35% a gennaio 2026 per l’export di vino italiano negli Stati Uniti, un dato globale, con il segno meno, arriva anche dalla Spagna, il terzo “player” del vino internazionale. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate spagnola (Aeat), analizzati dall’Organizzazione Interprofessionale del Vino spagnola (Oive), infatti, le esportazioni di vino spagnolo, a gennaio 2026, hanno registrato un calo del -15,1% in valore e del -21,4% in volume su gennaio 2025, raggiungendo rispettivamente 179,7 milioni di euro (32 milioni di euro in meno del 2025 e 46 milioni di euro in meno del 2024) e 121,4 milioni di litri. Con questa performance, le esportazioni di vino spagnolo su base annua, fino a gennaio 2026 (i 12 mesi compresi tra febbraio 2025 e gennaio 2026) mostrano un calo del -4,9% in valore e del -3,3% in volume, pari rispettivamente a 2,86 miliardi di euro e 1,87 miliardi di litri.

Su base annua fino a gennaio 2026, i vini imbottigliati Dop hanno registrato il calo maggiore di fatturato, in questo periodo, con una diminuzione di 96,4 milioni di euro. Lo stesso anche in volume, diminuiti di -25,2 milioni di litri. Gli spumanti hanno registrato una diminuzione di 40,3 milioni di euro e 17,3 milioni di litri, e calano anche i vini imbottigliati Igp (-17,7 milioni di euro e -15,8 milioni di litri).

Per categoria di prodotto, gennaio 2026 sullo stesso mese 2025, ha visto calare del -17% il vino Dop imbottigliato che vale 72,9 milioni di euro (rossi e rosati a -19,4%, i bianchi con un passivo più leggero a -6,7%). Giù anche gli spumanti a 27,2 milioni di euro (-14,8%) con il Cava, le bollicine più famose spagnole, a 18,7 milioni di euro (-19%). Tra i vini imbottigliati, l’unica categoria a salire sono i bianchi senza denominazione (+6,2%).

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